Monstertrucks und Stunt-Show kommen nach Schwelm

Monstertrucks kommen nach Schwelm: „Team Klaas“ und „Stunt Movie“ präsentieren am Sonntag waghalsige Stunts.

Schwelm. Die wohl größte Action-Show Europas kommt nach Schwelm. Hier gibt es alle Fakten, Daten, Preis und den Termin.

Zwei international anerkannte und bekannte Show-Unternehmen gastieren am Wochenende in Schwelm auf dem Parkplatz des Möbelgeschäfts Roller. Da coronabedingt internationale Veranstaltungen abgesagt wurden, vereinbarten die Veranstalter, einige große Shows gemeinsam zu starten. Somit kommt eine der größten Motor-Artistik Shows in Europa nach Schwelm.

Der Termin

Am Sonntag, 12. September, starten die Shows von 11 bis 13 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz Roller-Möbel, Talstraße 25 in Schwelm. Die Co-Produktion besteht aus der „Stunt Movie Produktion“ und dem „Team Klaas“. Sie versprechen eine „sensationelle Monstertruck- und Stunt-Car Show“.

Die Veranstaltung ist geeignet für die ganze Familie und findet bei jeder Witterung statt.

Die Show

Zwei eigenständige Truppen treten gemeinsam bei einer Super-Rodeo-Show auf heißen Reifen auf. Die Veranstalter versprechen ein Live-Event, das jung, modern, rasant, spektakulär und kurzweilig ist.

Zum Einsatz kommen: Riesen-Monstertrucks der neuen Generation aus USA mit den überdimensionalen Rädern, Quads, Autos und rassige Cross-Maschinen.

Die Veranstalter

„Team-Klaas“ tourt schon jahrelang in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Coronabedingt musste das Team in diesem Jahr, auf diese Tourneen verzichten.

„Gino Winter“ mit seiner sensationellen „Stunt-Movie-Produktion“ hat sich derweil in Deutschland und mehreren westeuropäischen Ländern, einen Namen gemacht.

Für die tollkühnen Darbietungen benötigen die Veranstalter regelmäßig Schrottwagen, die sie mit ihren Monstertrucks überqueren können.

Weitere Informationen zu den Show-Veranstaltern gibt es online unter: www.stuntmovieproduction.com sowie www.team-klaas.com

Aufgrund der Corona-Auflagen werden ausschließlich Sitzplätze zur Verfügung gestellt. Es gelten die aktuellen Hygiene- und 3G-Regeln.

