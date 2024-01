Eine Rettungskraft mit Notfallkoffer (Archivfoto). In Gevelsberg ist ein 17 Jahre alter Motorradfahrer beim Überholen verunglückt.

Verkehr Motorradfahrer (17) in Gevelsberg beim Überholen verunglückt

Gevelsberg Beim Überholen eines Busses stößt in Gevelsberg ein junger Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Am Dienstag gegen 21.15 Uhr befährt ein 17-jähriger Mann aus Wetter (Ruhr) mit seiner Yamaha die Wittener Straße in Fahrtrichtung Eichhholzstraße in Gevelsberg.

Als er einen vorausfahrenden Bus überholt, kollidiert er mit dem entgegenkommenden Opel eines 49-jährigen Gevelsbergers. Dabei verletzt sich der 17-jährige leicht.

Er wird mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

