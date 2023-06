Motorradfahrer rast mit 118 km/h durch die 50er-Zone

Ein Motorradfahrer – hier ein Symbolbild – ist mit 118 km/h in einer 50er-Zone geblitzt worden. Das wird teuer.

Ennepe-Ruhr. Das wird für viele teuer: Bei Schwerpunkt-Kontrollen der Polizei sind den Beamten zahlreiche Raser ins Netz gegangen – vor allem auf Motorrädern.

Der Verkehrsdienst der Polizei EN hat am vergangenen Sonntag von 10 bis 16 Uhr einen Sondereinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit bei Krafträdern durchgeführt. Hierfür wurden verdeckte Geschwindigkeitsmessposten unter anderem in Schwelm (B 483), Ennepetal (L 699), Hattingen (Wodantal) und Gevelsberg (Esborner Straße) eingesetzt. Während des Einsatzes konnten insgesamt 249 Verstöße (aller Verkehrsteilnehmer) festgestellt werden:

• 62 Ordnungswidrigkeiten (Geschwindigkeit);

• 187 Verwarnungsgelder (Geschwindigkeit).

Der Anteil von Verstößen durch Kradfahrer lag bei insgesamt 86 Verstößen.

Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung wurde an einer Messstelle im Wodantal festgestellt. In Höhe der Elfringhauser Straße zeigte das Messgerät eine Geschwindigkeit von 118 km/h bei erlaubten 50 km/h. Nach Toleranzabzug kommt auf den Fahrer des Kraftrades nun ein Bußgeldverfahren von 600 Euro zuzüglich Verfahrenskosten, zwei Punkten in Flensburg und zwei Monaten Fahrverbot zu.

