Unfall Motorradunfall in Ennepetal: 20-Jähriger schwer verletzt

Ennepetal. Weil der vorausfahrende Motorradfahrer bremste, kollidierten beide Fahrer. Einer von ihnen erlitt dabei schwere Verletzungen.

Ein Auffahrunfall endete am frühen Sonntagabend, 9. Mai, in Ennepetal mit einem Schwerverletzten und einem Leichtverletzten: Um 17:20 Uhr fuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer auf der Königsberger Straße in Fahrtrichtung Oelkinghausen.

Zwei 20-jährige Motorradfahrer kollidierten

Als der vor ihm vorausfahrende Motorradfahrer auf Höhe der Zufahrt eines ansässigen Bauernhof kurz zögerte und daraufhin bremste, kollidiert der 20-Jährige mit ihm und rutscht mit seinem Kraftrad einige Meter auf der Fahrbahn bis er auf einem nahe gelegenen Rapsfeld zum Liegen kam. Er erlitt schwere Verletzungen mit einem Bruch des linken Schlüsselbeins sowie ein vermutliches Schädelhirntrauma.

Durch den Aufprall des Unfalls wurde das Motorrad des vorderen, ebenfalls 20-jährigen Geschädigten nach vorn geschleudert und löste einen Sturz auf den Rücken aus. Der Unfallbeteiligte erlitt leichte Verletzungen.

