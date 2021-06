Mr. Shanty Klaus Glenzke feiert seinen 75. Geburtstag

Ennepetal. Kaum jemand ist in der Stadt Ennepetal so aktiv wie Klaus Glenzke. Vor allem mit dem Shanty-Chor hat er sich einen Namen gemacht.

Kein aktiver Sänger, keine Musikerin und auch kein Musiker haben in der Zeit des Stillstands während der Corona-Pandemie den Shanty-Chor Voerde verlassen. Darüber freut sich Klaus Glenzke, der nun seit 36 Jahren als 1. Vorsitzender den Chor führt. Am heutigen Montag wird Glenzke 75 Jahre alt.

Sein schönstes Geburtstagsgeschenk wäre, wenn wieder geprobt werden dürfte. „Wir sind bereit”, sagt der Vorsitzende im Gespräch mit dieser Zeitung und weist darauf hin, dass der Chor eine neue Gesangsanlage habe. Klaus Glenzke weiß auch, dass die fast immer ausverkauften Konzerte seiner „Shanties” nicht nur in Ennepetal vermisst werden. An vielen Orten in Deutschland und in den Niederlanden sind die Voerder gerngesehene Gäste bei Shantychor-Treffen.

Waschechter Voerder

Klaus Glenzke ist ein waschechter Voerder, stammt vom Sonneneck und wohnt schon lange Zeit mit seiner Frau Sonja, die auch immer für den Shanty-Chor mitarbeitete, im Haus Lindenstraße 4. Der Heimatverein Voerde wählte ihn im Jahre 2013 zum Ehrennachtwächter, denn die Voerder Kirmes hat er schon als Kind erlebt und kann so manche Geschichten über die Kirmes erzählen.

Klaus Glenzke, der Blaukittelträger ist, zählt auch zum „Freistaat Oberbauer”. Mitglied ist er auch im Henri-Thaler-Verein und im Nachbarschaftsverein „Voerder helfen Voerdern”. Und als Shanty-Chor-Vorsitzender ist es für ihn eine Selbstverständlichkeit, auch der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger anzugehören.

