Das Müllproblem am Klutertberg ist nicht neu. Hier ein Bild von 2014.

Müll am Klutertberg Ennepetal: Grüne stützen Bürgerantrag

Ennepetal. Grüne unterstützen die Initiative des Arbeitskreises Kluterthöhle zur Bekämpfung der zunehmenden Vermüllung des Kluterbergs in Ennepetal.

Bündnis 90/Die Grünen begrüßen und unterstützen die Initiative des Arbeitskreises Kluterthöhle (AKKH) zur Bekämpfung der zunehmenden Vermüllung des Kluterbergs. Der Verein fordert in einem Bürgerantrag höhere Bußgelder, ein Alkoholverbot und verstärkte Kontrollen in dem Bereich, um das Problem in den Griff zu bekommen (wir berichteten).

„Bisher sind leider verschiedene Maßnahmen und Appelle der Vergangenheit nicht erfolgreich gewesen“, schreiben die Grünen in einer Stellungnahme zum Thema. „So wird unser Natur- und Tourismusmagnet ,Kluterthöhle’ und das umgebende Naturschutzgebiet leider häufig vermüllt.“ Auch Glassplitter auf den Wegen würden bewirken, dass Kindergartenkinder dort nicht mehr sicher die Natur genießen können.

Dank an den Arbeitskreis

„Also sind nun weitere Maßnahmen und das Engagement von Rat, der Stadt und von uns allen gefragt“, so die Grünen. Wie vom Arbeitskreis gefordert, könnten Bußgelder, Alkoholverbote und vermehrte Kontrollen – soweit Kapazitäten dafür vorhanden sind – helfen. Auch regelmäßige Aufräumaktionen engagierter Bürgerinnen und Bürger – vielleicht sogar unter Einbezug der SchülerInnen des Reichenbach Gymnasiums – könnten helfen.

„Fest steht, dass dieses Gebiet ein Aushängeschild unserer Stadt ist und somit ein positives und einladendes Umfeld unser aller Ziel sein muss“, betonen die Grünen abschließend. „Danken möchten wir an dieser Stelle dem Arbeitskreis Kluterthöhle, der hier regelmäßig bereits für Ordnung und Sauberkeit sorgt. Dies ist sicher keine Selbstverständlichkeit.“