Müllabfuhr im EN-Kreis: Abfuhrtermine einen Tag später

Ennepe-Ruhr. An Pfingsten verschieben sich die Abfuhrtermine der Müllabfuhr im gesamten EN-Kreis um jeweils einen Tag nach hinten. Hier gibt’s die Übersicht:

Wie bereits in den Abfuhrkalendern der Städte im Ennepe-Ruhr-Kreis und in der AHE-APP angekündigt, verschieben sich die Abfuhrtermine an Pfingsten. Dies bedeutet, dass sich die Abholungen in der Pfingstwoche um jeweils einen Tag nach hinten verschieben.

Auf der Internetseite der Städte und der AHE nachsehen

Die neuen Abfuhrkalender können auf den Internetseiten der Städte und der AHE GmbH www.ahe.de, sowie in der AHE-App für das Mobiltelefon eingesehen werden. Weitere wichtige Informationen zu Verschiebungen von Abfuhrterminen veröffentlicht die AHE auf ihrer Facebook-Seite.

