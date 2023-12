Entsorgung Müllabfuhr in Ennepetal: Änderungen an den Feiertagen

Ennepetal Die Abfuhrzeiten in Ennepetal ändern sich aufgrund der Feiertage. Das Rathaus informiert nun über die geänderten Zeiten.

Der Bezirk 1 (gelbe Säcke und Bioabfall), der in Ennepetal im Normalfall montags abgefahren wird, muss wegen des ersten Weihnachtsfeiertags auf Samstag, 23. Dezember, vorgezogen werden. Der Bezirk 2 (gelbe Säcke und Bioabfall), der im Normalfall dienstags abgefahren wird, muss wegen des zweiten Weihnachtsfeiertags um einen Tag, auf Mittwoch, 27. Dezember, verschoben. Die Bezirke 3 bis 5 verschieben sich dadurch ebenfalls um jeweils einen Tag nach hinten.

Wegen des Neujahrstags am Januar, 1. Mai, fällt im Abfuhrbezirk 1 die Abfallentsorgung (Restmüll) aus und wird am Dienstag, 2. Januar, nachgeholt. Die Abfuhr verschiebt sich dadurch entsprechend in allen Bezirken jeweils um einen Tag nach hinten; die Abholung für den Bezirk 5 findet am Samstag, 6. Januar, statt. Die Sperrmüllentsorgung im Sperrmüllbezirk 1 findet am Dienstag, 9. Januar, statt. Die Sperrmüllbezirke 2 bis 4 werden entsprechend an den folgenden Dienstagen angefahren

