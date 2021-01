Müllers waren die Schwelmer Familie Krupp

Schwelm Was Krupp für Essen ist, ist die Familie Albano-Müller für Schwelm. Urenkel Marc hat in Wikipedia die Familiengeschichte aufgeschrieben

Bernd Richter

Schwelm. Wer wirklich wissen möchte, warum das Gelände um den Bahnhof in Schwelm so aussieht, wie es sich heute darstellt, dem sei der Wikipedia-Eintrag über das Schwelmer Eisenwerk Müller & Co. ans Herz gelegt. Dort findet nicht nur der geschichtsinteressierte Schwelmer einen ausführlichen Artikel, in dem die Historie des Unternehmens akribisch aufgearbeitet ist. Der Name Albano-Müller ist eng verbunden mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Schwelm. Autor des geschichtlichen Rückblicks ist Marc Albano-Müller, Urenkel des Firmenpatriarchen Albano Müller (1866 bis 1946).

Jahrelange Recherchearbeit

Mehrere Jahre hat Marc Albano-Müller über die Geschichte des Familienunternehmens recherchiert, tausende von Fotos gesichtet und Veröffentlichungen verschiedener Autoren studiert. Natürlich kam ihm dabei auch zugute, dass er stets Zugriff auf das Privatarchiv seines Vaters Dr. Armin Albano-Müller hatte. Herausgekommen ist nicht nur der Beitrag für die freie Enzyklopädie im Internet. Bereits im Frühjahr 2015 mündete seine Fleißarbeit in zwei Vorträgen des Vereins für Heimatkunde in der Sparkasse. Unter „Vom Eisenrock zum Eisenfass – Familie Müller aus Möllenkotten und die Anfänge des Schwelmer Eisenwerks (1840-1900)“ wurde die Familien- und Werksgeschichte aufbereitet. Der zweite Teil des ebenfalls sehr gut besuchten Vortrags lief unter dem Titel „Vom Fässerschmied zum Patriarchen. Albano Müller und die Glanzzeit des Schwelmer Eisenwerks (1900-1940)“. Die Familiengeschichte Müller hat der Autor auch in Heft 64 der „Beitrage zur Heimatkunde der Stadt Schwelm und ihrer Umgebung“, besser bekannt als die Jahresgabe des Vereins für Heimatkunde, niedergeschrieben.

Der Schwelmer Krupp

Was für Essen der Name Krupp ist, ist für Schwelm die Familie Müller und das Schwelmer Eisenwerk. Es gab Jahre, in denen kaum eine Familie in Schwelm nicht ein Mitglied in seinen Reihen wusste, das nicht beim Eisenwerk beschäftigt war. Als Stammvater August Müller (1817-1896) im Möllenkotten starb, hinterließ er nicht nur sieben Kinder, sondern auch vier Firmen – für jeden seiner Söhne eine. Darunter befand sich auch die in den frühen 1870er Jahren von den Herrn Wetzel und Isert gegründete Maschinenfabrik und Gießerei, das „Schwelmer Eisenwerk Isert & Co“, das zur Keimzelle des Schwelmer Eisenwerks werden sollte.

Vermissten die Zuhörer in den Vorträgen in der Sparkasse damals noch die Zeit des Zweiten Weltkriegs und die Nachkriegsjahre, so legt Marc Albano-Müller nun in Wikipedia nach und liefert auch Informationen aus der neueren Firmenhistorie. „Ab etwa 1935 bestimmten zunehmend staatliche Aufträge, vor allem von Luftwaffe und Heer, die Werksproduktion“, schreibt Marc Albano-Müller, nennt beispielhaft innenemaillierte unterirdische Treibstofftanks im 50 000 Liter-Format, die auf Flugplätzen in ganz Deutschland und auch im besetzten Ausland von Monteuren aus Schwelm aufgebaut wurden. „Tankwagen und sogenannte ,Notschnelltanker‘ des Eisenwerks (kleine, leichte Anhänger) versorgten die Flugzeuge auf den Rollfeldern ebenso wie die Panzer an der Front.“

Auch Zwangsarbeiter im Einsatz

Mehr als zwei Millionen 20-Liter-Einheitskanister aus Blech, eine Erfindung aus Schwelm, machten den Vormarsch von Rommel in Afrika erst möglich. Für die Marine konstruierten Mitarbeiter des Eisenwerks vor Ort Tankschiffe in verschiedenen Seehäfen. Das Schwelmer Unternehmen arbeitete im Krieg an seiner Kapazitätsgrenze, „einen wachsenden Personalmangel während der Kriegsjahre suchte man mit sogenannten ausländischen Fremdarbeitern und mit Zwangsarbeitern auszugleichen. Deren Unterbringung erfolgte zum Teil in Lagern auf dem Werksgelände“, wie Albano-Müller schreibt. Über das Schicksal dieser Zwangsarbeitet und ihr Leben in Schwelm erfährt der Leser allerdings nichts Weiteres. Hier bleibt noch Raum für mögliche weitere Recherchearbeit.

Nach dem Krieg beschreibt Marc Albano-Müller die Boomjahre im Wirtschaftswunderland Deutschland, von denen natürlich auch das Schwelmer Eisenwerk zu neuen Höhen getragen wird. In Schwelm werden neben Getränke- und Würstchenautomaten vor allen Dingen Zapfsäulen, Großtank- und Flugfeldtankanlagen, Wickelrohre und Apparate und Behälter für die chemische Industrie.

Mit der Ölkrise 1973 und dem beginnenden Tankstellensterben setzt der Niedergang des Eisenwerks, so wie man es kannte, ein. Firmenteile werden verkauft, Unternehmen aufgeteilt. Marc Albano-Müller lässt seinen Artikel enden mit der Insolvenz des Stammwerkes 2002.

Vielseitig unterwegs

Marc Albano-Müller liegt nicht nur die Familiengeschichte und die Geschichte des Schwelmer Eisenwerks am Herzen. Auch mit Publikationen über das jüdische Leben seiner Heimatstadt hat er sich u.a. einen Namen gemacht. Neben der Geschichte über das Schwelmer Eisenwerk Müller & Co. hat Marc Albano-Müller auch die Präsentation seiner Schwelmer Denkmalbilder in Wikipedia überarbeitet. Sie ist zu finden unter: Denkmäler der Stadt Schwelm