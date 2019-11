Mukoviszidose kurz erklärt

Die Mukoviszidose, auch bekannt als Zystische Fibrose, ist eine bis heute unheilbare, erbliche Stoffwechselerkrankung. Nur wenn beide Elternteile Träger des defekten Gens sind und diese an das Kind weitergeben, bekommt das Kind Mukoviszidose. Heißt im Fachjargon: Diese Krankheit wird autosomal-rezessiv vererbt. Durch den Gendefekt am Chromosom 7 wird ein zähflüssiges Sekret der exokrinen (abgebenden) Drüsen gebildet, was zu krankhaften Veränderungen diverser Organe führt. Betroffen sind am häufigsten die Lunge, die Leber, die Bauchspeicheldrüse, die Gallenblase und der Darm. Viele Folgeerkrankungen können begleitend auftreten, so zum Beispiel Diabetes und Osteoporose. In Deutschland leben etwa 8000 Betroffene.

Husten ist ein ständiger Begleiter

Mukoviszidose ist eine fortschreitende Erkrankung, deren Behandlung nur symptomatisch erfolgt. Am Beispiel der Lunge bedeutet das eine aufwendige tägliche Therapie, die nicht selten mehrere Stunden in Anspruch nimmt. Der Schleim, der in den Bronchien gebildet wird, stellt eine besondere Gefahr dar, weil er einen exzellenten Nährboden bietet für krankmachende Keime und Pilze. Als Folge treten vermehrt Lungenentzündungen und andere Atemwegsinfekte auf. Ständiger Husten ist ein Begleiter nahezu aller Mukoviszidose-Betroffener. Die Therapie zielt darauf ab, den Schleim durch Inhalationen möglichst zu verflüssigen, um ihn mit Hilfe der autogenen Drainage, eine spezielle Form der Atemtherapie, zu sammeln und anschließend abzuhusten. Zusätzlich werden verschiedene Antibiotika inhaliert, die die Keimzahl reduzieren sollen. Wenn die Inhalationen nicht mehr den gewünschten Erfolg bringen, müssen hohe Dosen Antibiotika intravenös (IV), also durch die Vene, gegeben werden. Was früher mindestens einen 14-tägigen Krankenhausaufenthalt bedeutete, ist heute glücklicherweise häufig auch als Heim-IV möglich.

Die dauerhafte Therapie mit Antibiotika hat auch eine Kehrseite, so treten irgendwann Resistenzen auf, die die Wirkung der gängigen Medikamente abschwächt oder ganz aufhebt. Die Entzündungen in der Lunge sind dann nicht mehr zu behandeln. Die Lunge wird dauerhaft geschädigt. Die einzige dann verbleibende Möglichkeit besteht in der Transplantation einer Spenderlunge.