Musiker von den Paddyhats zeigen ihr Gevelsberger Tattoo

50 Jahre Städtepartnerschaft Gevelsberg-Vendôme: Am letzten Tag verwandelte sich die Innenstadt zu einer Partymeile. Die Paddyhats aus Gevelsberg sorgten für eine fantastische Stimmung.

Die Paddyhats-Musiker Tim Herbrig und Benny Lunau tragen Gevelsberg nicht nur in ihrem Herzen, sondern auch auf ihrer Haut.

Die Gevelsberger Band „The O’Reillys and the Paddyhats“ begeisterten das Publikum in Vendôme mit ihrem Auftritt. „Es ist uns eine Ehre, hier zu sein“, sagen Tim Herbrig und Benny Lunau. Die beiden Musiker der Paddyhats sind Gevelsberger mit Leib und Seele, sogar mit Tattoo. Beide haben das Stadtwappen auf ihre Haut zeichnen lassen.

Hier gibt es viele Fotos aus Vendôme

Ins goldene Buch der Stadt würden sich die Musiker, die auch bei großen Festivals wie Wacken spielen, auch gern eintragen. Der Bürgermeister habe ihnen das schon einmal zugesagt, beide würde gerne an dieses Versprechen erinnern. Jetzt kommt aber erst einmal am Freitag, 26. Mai, die neue Single raus „Dance for me“. Im Oktober geht es auf Tour. Jetzt sind sie aber erst einmal auf einigen Festivals zu sehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm