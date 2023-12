Muss ich oder will ich?

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal Stress muss nicht sein. Auch nicht im Advent. Wenn wir uns klarmachen, dass wir nichts müssen, und bewusst entscheiden, was wir wirklich wollen.

Ich habe keinen Adventsstress. Vielleicht, weil ich mich mit nichts unter Druck setze. Ich bin berufstätig. Da kann ich nicht an jedem Adventswochenende Plätzchen backen, weil es irgendwie dazugehört. Plätzchen kann man das ganze Jahr über backen. Ich muss nicht zig Weihnachtsmärkte abklappern – aus Angst, irgendetwas von dem „besinnlichen“ Rummel zu verpassen. Ich habe zu Hause weihnachtlich dekoriert, weil ich Lust dazu hatte und nicht, weil ich mich dazu gezwungen fühlte.

Statt überfüllte Innenstädte und Einkaufszentren aufzusuchen, in denen mir jegliche Besinnlichkeit abhandenkommen würde, genieße ich frühmorgens lieber winterliche Spaziergänge. Da bin ich ganz bei mir, kann die Seele baumeln lassen, tief durchatmen und mich auf den Heiligen Abend freuen, den ich zum ersten Mal im Kreise der italienischen Familie verbringen werde. Es sind die kleinen Dinge, die mich erfreuen. Je mehr man auf die große Erfüllung wartet, desto mehr rückt sie oft in weite Ferne.

Wir sollten gerade in der Adventszeit das „Müssen“ in ein „Wollen“ verwandeln. So rücken die Dinge in den Fokus, die uns wirklich wichtig sind. Und Entspannung stellt sich ganz von selbst ein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm