„N-Optik“ eröffnet neu in Schwelm

Schwelm. Martin Koberg sorgt in Schwelm für den richtigen Durchblick. Das liegt an seinem Beruf.

„Man kann doch nicht immer darauf warten, dass von irgendwoher etwas Positives kommt: Es war an der Zeit, und deshalb habe ich trotz der Corona-Pandemie mein Geschäft am 4. Januar eröffnet.“ – Aus den Worten von Martin Koberg spricht ein gesundes Selbstvertrauen, das sich auf Können und erfolgreicher Berufspraxis gründet. So hat der Augenoptikermeister mit seinem zu Jahresanfang eröffneten Geschäft „N-Optik“ in der Schulstraße 15/Ecke Bismarckstraße nach eigenen Worten „schon zwei hervorragende Monate erlebt“.

Brillen, Gläser und Magnetclip

Martin Koberg freute sich sehr, als jetzt Bürgermeister Stephan Langhard, Schwelms Wirtschaftsförderer Simon Nowack, Daniela Weithe als Chefin der Werbegemeinschaft und Claudia Lipka (Ltg.) vom Stadtmarketing ihm sehr herzlich zur Geschäftseröffnung gratulierten. „Sie tragen eine neue Brille, im Wahlkampf hatten Sie eine andere!“ Mit diesen an den Bürgermeister gerichteten Worten bewies der Experte, dass er Menschen, deren Gesichter und natürlich auch deren Brillen genau in den Blick nimmt. Zwar offeriert er in seinem Geschäftslokal mit angegliederter Werkstätte auch Brillengestelle, doch sein unternehmerischer Schwerpunkt liegt eher auf dem Verkauf von Brillengläsern.

Dank seiner umfassenden Marktkenntnis bietet der Fachmann Gläser in Premiumqualität, aber zu günstigen Preisen an. Seine Kundinnen und Kunden buchen ihre Sehtest- und Beratungstermine bei ihm telefonisch oder online. Darüber hinaus verkauft Martin Koberg, der u.a. lange in einer Hagener Optikkette gearbeitet hat, auch online Magnetclipbrillen.

Der Optimismus, mit dem der gebürtige Schwelmer, der auch in der EN-Kreisstadt lebt, von seiner Tätigkeit erzählt, ist wahrlich ansteckend. „Sie haben sich viel vorgenommen“, sagte voller Anerkennung der Bürgermeister zur Verabschiedung, und Martin Koberg antwortete nicht minder freundlich und schlagfertig mit den Worten: „Sie aber auch!“