NABU empfiehlt: Im EN-Kreis jetzt an die Nistkästen denken

Gut zu wissen

Die Nistkästen müssen unbedingt katzen- und waschbärensicher aufgehängt werden, am Besten hängend an starken Ästen, die es den Eierdieben nicht erlauben, in die Einflugöffnung zu langen.

Übrigens, auch wenn nicht alle Behausungen mit einem Nest bezogen werden, hängen meist nicht zu viele Nistkästen auf dem Grundstück.

Die Meisen, Kleiber und Fliegenschnäpper benötigen auch Höhlen zum Übernachten und als Ausweichquartiere.