Nach Ausstellung in Gevelsberg kommt nun Bildband heraus

Gevelsberg. Künstler Kevin Krautgartner bringt einen Bildband mit spektakulären Luftaufnahmen heraus. Ein Teil war zuvor schon in Gevelsberg zu sehen.

Es fließt, wählt den Weg des geringsten Widerstands und ist Grundlage allen Lebens: Wasser. In formvollendeten Luftaufnahmen dokumentiert Fotograf Kevin Krautgartner das Element in seiner ganzen Vielfalt und zeigt es in seiner ganzen Farbenpracht, Formenfülle und in all seiner fragilen Schönheit und Ästhetik. Der Wuppertaler, der Ende vergangenen und Anfang dieses Jahres seine Werke in einer Ausstellung bei Juwelier Haarhaus in Gevelsberg präsentiert hatte, bringt gemeinsam mit Schriftsteller Florian Werner nun seinen ersten eigenen Bildband unter dem Titel „Wasser.Farben - Wie Wasser unsere Welt formt“ heraus.

Wer den Bildband durchschaut, erlebt ein Farbenspiel von Weiß bis Schwarz, von Pink bis Türkis, das Ozeane, Flüsse und Seen zu einzigartigen Kunstwerken werden lässt. Untypische Blickwinkel fokussieren sich auf ungewöhnliche, mitunter surreal wirkende Naturgegebenheiten.

Mit humorvollen Essays

Die Landschaftsfotografien lassen die Grenzen zwischen natürlichen und vom Mensch gemachten Wasserfärbungen verschwimmen. So wird oft erst auf den zweiten Blick enthüllt, was dahintersteht. Es offenbart sich eine Welt der überraschenden Kontraste wie Übereinstimmungen – Bilder, die einladen, sich darin zu verlieren und die zum Nachdenken anregen.

In seinen begleitenden Essays nimmt Florian Werner diese Strömungen und ungewöhnlichen Motive auf und kommentiert tiefgründig und humorvoll das Wesen des Wassers.

Kevin Krautgartner reist für seine Bilder durch die Ganze Welt, seine Werke waren auch schon in Russland, Australien oder Afrika zu sehen. Er hat auch an verschiedenen internationalen Preisverleihungen teilgenommen und auch Preise gewonnen. „Der Bildband umfasst meine besten Werke der letzten Jahre“, erklärt Kevin Krautgartner. „Ich bin sehr sehr stolz auf dieses Buch, denn es war ein lang ersehnter Meilenstein.“

„Wasser.Farben - Wie Wasser unsere Welt formt“ erscheint am 20. Oktober: Gebunden, 176 Seiten, mit 160 farbigen Abbildungen. Preis Euro 40,- [D] 41,10 [A]; ISBN 978-3-95728-427-3

