Nach Corona-Pause: Mitreißende Gospels mit „Shouts of Joy“

Nach langer Pause ist der Gospelchor „Shouts of Joy“ wieder in Aktion und begeistert im Gemeindehaus.

Schwelm. Gut eineinhalb Jahre durfte der Schwelmer Chor „Shouts of Joy“ wegen Corona keine Konzerte geben. Die Sänger haben es immer noch drauf.

Im Rahmen der vom Kommunalen Integrationszentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises veranstalteten „Woche der Vielfalt“ vom 25. September bis zum 3. Oktober gestaltete der der Gospelchor „Shouts of Joy“ ein Gospelkonzert im Gemeindehaus der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden in Schwelm.

Nachdem der Gospelchor angesichts der Coronasituation mehr als eineinhalb Jahre nicht öffentlich auftreten konnte und die Chorproben über mehrere Monate nicht präsent, sondern in digitaler Form als Videokonferenzen durchgeführt wurden, konnte nun das einstudierte Repertoire in einem mitreißenden Konzert präsentiert werden.

Stilistisch reichte das musikalische Spektrum von berührenden Balladen bis zu funky Up-Tempo- Nummern.

Tolle Performance

Die Chorleiterin Uta Wiedersprecher verstand es gemeinsam mit der von Mark Wiedersprecher (Keys) geleiteten Band in ihrer energiegeladenen und begeisternden Art den 35-köpfigen Gospelchor zu einer tollen Performance mitzureißen, welche den Funken auf das Publikum überspringen ließ. Begeistert klatschten die etwa 75 Zuhörerinnen und Zuhörer zu Liedern wie „We have come to praise the Lord“, „O happy day“ oder „Swing Low, Sweet Chariot“.

Auch trotz der für ein solches Konzert notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen wie der AHA-Regel und der 3G-Regel bot sich dem Publikum ein eindrucksvolles Konzerterlebnis.

Das nächste Konzert ist bereits geplant: Zusammen mit den „Belcantos“ wird „Shouts of Joy“ am 12. Dezember in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Schwelm ein Konzert geben.

Der Gospelchor „Shouts of Joy“ trifft sich jeden Dienstag um 19.30 Uhr zur Probe im Gemeindehaus am Westfalendamm 27 in Schwelm. Wer gerne singt und sich in Gemeinschaft unter kompetenter Anleitung mit viel Spaß und ohne Noten ausprobieren möchte, ist herzlich eingeladen.

