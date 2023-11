Nach Cyberangriff: Schwelm richtet Not-Homepage ein

Schwelm Ein Cyberangriff auf einen EDV-Dienstleister sorgt für Ausfälle bei der Stadt Schwelm. Eine Notfall-Seite hilft für den Übergang.

Nach dem Cyberangriff auf einen EDV-Dienstleister hat die Stadt Schwelm reagiert und nun eine Notfall-Homepage eingerichtet. Auf der Webseite ist es Bürgerinnen und Bürgern wieder möglich, auf Online-Services, wie Terminbuchungen fürs Bürgerbüro und Kita-Voranmeldungen, das Ratsinformationssystem und aktuelle Pressenachrichten der Stadt zuzugreifen, das vermeldetet die Stadt Schwelm aktuell.

„Wir haben unter großem Zeitdruck eine Notfall-Homepage entwickelt, um zahlreiche Online-Services, die die Kommunikation mit unserem Haus erleichtern, wieder aus erster Hand zugänglich zu machen. Außerdem können Bürger und Mandatsträger das Ratsinformationssystem mit seinen vielen wichtigen Inhalten zu Sitzungen und Gremien wieder direkt nutzen“, sagt Bürgermeister Stephan Langhard.

Es werde weiter daran gearbeitet, für Schäden, die durch den Hackerangriff verursacht worden sind, Lösungen zu entwickeln, so auch im Falle von Beurkundungen im Standesamtsbereich, heißt es von Seiten der Stadt. Die Stadt ist nun wieder unter der neuen Web-Adresse www.schwelm.de zu erreichen.

Der Cyberangriff traf am 30. Oktober den externen IT-Dienstleister „Südwestfalen IT“ und legte unzählige Webseiten und Service-Portale von Städten und Kommunen in Südwestfalen lahm. Auch die Stadtverwaltung Schwelm meldete leichte Ausfälle durch den Hackerangriff. So war unter anderem die Homepage nicht erreichbar, über die die Bürger für gewöhnlich zahlreiche Serviceleistungen nutzen und auch die aktuellen News verfolgen können.

