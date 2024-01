Feuerwehrkräfte bereiten sich auf den Einsatz vor. In einem Ennepetaler Wohnhaus wurde Brandalarm ausgelöst.

Feuerwehr Nach Defekt: Brandalarm in Ennepetaler Wohnhaus

Ennepetal Einsatz für die Feuerwehr Ennepetal: In einem Wohnhaus in der Heimstraße wurde Brandalarm ausgelöst.

Am Dienstag um 16.45 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem vermeintlichen Brandeinsatz gerufen, nachdem ein Heimrauchmelder in einem Wohnhaus in der Heimstraße Alarm ausgelöst hatte.

Die Feuerwehr erreichte den Einsatzort innerhalb weniger Minuten, nachdem im Vorfeld ein anderer Einsatz abgearbeitet wurde.

Bei der Ankunft stellte sich heraus, dass der ausgelöste Heimrauchmelder auf einen technischen Defekt zurückzuführen war und keine akute Brandgefahr bestand.

Die Feuerwehrleute überprüften das betroffene Zimmer sowie die gesamte Wohnung, um sicherzustellen, dass keine weiteren Risiken vorlagen

