Nach der Wahl wird in Schwelm die Ernte eingefahren

Schwelm. Es geht um Politik. Auf die Zeit der Blockade folgte in Schwelm die Zeit der Weichenstellung. Jetzt wird geerntet. Der Kassensturz muss warten.

Am 13. September wird sowohl ein neuer Bürgermeister als auch ein neuer Stadtrat in Schwelm gewählt. Ein subjektiver Rückblick auf die vergangenen fünf Jahre kommunalpolitischer Arbeit in Schwelm.

Der neue Bürgermeister ist zu beneiden. Er tritt seine Amtszeit in einer Periode an, in der er viele Grundsteine legen und ebenso viele Bauprojekte wird abschließen können. Die Pflänzchen zum Einfahren der Ernte sind jedoch in der jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode gelegt worden.

Zeit der Blockade

Bürgermeister Jochen Stobbe auf dem Richtfest des Zentralen OmnibusBahnhofs – ein Erfolgsprojekt von ihm. Foto: Bernd Richter / WP

Apropos Legislaturperioden: Unter Bürgermeister Jochen Stobbe gab es häufig nicht nur gefühlt eine Zeit des Stillstands in Schwelm. Das lag nicht nur am Stadtoberhaupt selbst. Die handelnden Akteure aus Politik und Verwaltung versuchten sich selbst in ihrer Blockadehaltung zu übertrumpfen.

Schon damals stand Schwelm das Wasser finanziell bis zum Hals. Gemeinsam suchte die Politik jedoch nur halbherzig nach Lösungen aus der Misere. Die Vorschläge des politischen Gegners wurden systematisch ‘runter gemacht. Der Suchkreis für die nötigen Einsparungen im Haushalt betrafen im Kern die Verwaltung selbst. Stobbes Verdienst war es, eine Kosten-/Nutzen-Analyse für die vorhandenen Verwaltungsgebäude anzustoßen. Als Ergebnis standen die umfassende Revitalisierung der Altgebäude, ein Anbau ans Rathaus Hauptstraße 14, ein Neubau an der Schillerstraße/Moltkestraße (Stichwort Stobbe-Palais) und letztendlich der Umbau der Gustav-Heinemann-Schule zum Rathaus Bestand. Auf keinen der Vorschläge konnte man sich auch unter dem Damoklesschwert eines drohenden Bürgerbegehrens einigen.

In diese Zeit fielen auch die Pläne von Pass Invest, auf dem frisch erworbene Gelände der ehemaligen Brauerei Wohnen mit Gewerbe zu realisieren. Auch dafür gab es aus den verschiedensten Gründen keinen politischen Mehrheitsbeschluss. Schließlich streckte der frustrierte Investor die Waffen und verkaufte das Filet-Grundstück in der Innenstadt an den Entwickler Euroconcept. Damit fingen die Probleme mit der Brauerei-Brache erst so richtig an. Schließlich drohte ein Planungsstillstand über Jahre. Dazu gesellte sich noch das Thema Dreifeld-Sporthalle, in der heute die Baskets spielen. Um sie gab es ein unschönes ideologisches Kräftemessen, das erst mit der Eröffnung der Sportstätte in der Grollmann-Mock-Zeit ein Ende fand.

In Schwelm herrschte die Zeit des gegenseitigen Blockierens. Das gipfelte schließlich soweit, dass der Bürgermeister den Haushaltsentwurf seines Beigeordneten und Kämmerers für das Jahr 2016 in öffentliche Rede seine Zustimmung verweigerte, weil Ralf Schweinsberg den Hebesatz der Grundsteuer B auf 1350 Prozentpunkte gesetzt hatte, ein Selbstmordkriterium vor einer anstehenden Kommunalwahl für einen Verwaltungschef.

Zeit der Weichenstellung

Die Amtseinführung von Gabriele Grollmann durch die Stellv. zweite Bürgermeisterin Dr. Frauke Hortolani. Foto: Bernd Richter / WP

Es kam, wie es kommen musste, die Bürger waren die Blockadehaltung im Rathaus satt, und eine extern eingereiste Bürgermeister-Kandidatin übernahm nach der Kommunalwahl 2015 das Ruder im Rathaus. Die Bürger hatten die Hoffnung, das nun alles besser wird. Es war die Zeit eines Neuanfangs in Schwelm. Plötzlich war der Haushaltsentwurf von Alt-Bürgermeister Jochen Stobbe gar nicht mehr so schlecht. Die Grundsteuer musste auch nicht angehoben werden, die vorher ins Land der Fabeln verwiesenen positiven Effekte, die Stobbe vergeblich versuchte, für sich geltend zu machen, traten für den Haushalt ein. Auf Basis dieser neuen alten Zahlen baute die Politik mit Mehrheitsbeschlüssen die Neue Mitte Schwelm auf.

Das Thema Euroconcept und der drohende Fortbestand einer Innenstadt-Brache waren mit dem Erwerb des Brauereigeländes durch die Stadt vom Tisch. Eine Mehrheit der Fraktion einigte sich darauf, dass dort das neue Rathaus stehen wird. In den politischen Gremien stand nicht mehr der ideologische Grabenkampf, sondern immer häufiger wieder die Sachpolitik im Vordergrund.

Heute gibt es die Dreifeld-Sporthalle, auf den Kunstrasenplatz An der Rennbahn tragen längst die Fußballer ihre Spiele aus, mit dem Bau des Kulturhauses wird in diesem Jahr noch begonnen. Das Rathaus auf der Brauerei-Bache ist auf dem Weg gebracht worden. Und für ein neues Bäderkonzept hat die Politik grünes Licht gegeben.

Zeit der Ernte

Die vergangenen beiden Jahrzehnte lassen sich in drei politische Perioden einteilen: die Periode des Blockierens unter Bürgermeister Jochen Stobbe; die Zeit der Aufbruchsstimmung mit einer externen Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock, in der die Gesprächskultur wieder nach vorne gerückt ist und die Weichenstellung für die Zukunft vorgenommen werden konnte; mit dem neuen Bürgermeister und dem neuen Stadtrat, der am 13. September gewählt wird, beginnt die Periode der Umsetzung der angeschobenen Projekte. In den kommenden fünf Jahren werden Politik und Verwaltung die Früchte der Arbeit der zu Ende gehenden Legislaturperiode ernten können.

Zeit der Wahrheiten

So soll das neue Rathaus einmal aussehen, das auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei einmal in den Himmel wachsen wird. Foto: privat / Privat

Hier darf aber auch ein Blick auf die vierte politische Periode nicht fehlen, die im Jahr 2025 beginnen wird. Zwar wird Schwelm durch die neue Mitte dann kaum noch wiederzuerkennen sein und einen gewaltiger Schritt in Richtung Zukunft gemacht haben, aber es wird die Periode sein, in der die Zeche bezahlt werden muss für das Projekt Neue Mitte samt vielleicht neuem Frei- und Hallenbad auf dem Grundstück an der Schwelmestraße.

Noch ein kurzes Wort über Gabriele Gollmann-Mock. Sie konnte die Erwartungen, die in ihre Person gesetzt wurden, aus verschiedenen Gründen nicht erfüllen. Die Schwelmer werden ihr kaum eine Träne nachweinen und ihre Amtszeit schnell vergessen haben. Dazu gehört wahrscheinlich auch, dass sie das Journal für Schwelm, die einmal im Jahr erschienene Zeitung der Verwaltung für die Bürger, in der Stadtentwicklung und Stadtgeschichte festgehalten wurden, nach erfolgreichen Jahrzehnten sang- und klanglos beerdigt hat.

Besonders in den vergangenen Monaten hat im Rathaus nicht mehr die Bürgermeisterin, sondern ihr Stellvertreter regiert – mit einem kurzen Draht zur Politik. Die saß nämlich quasi mit im Chefsessel. Diese seltsame Konstellation wird es auch dem kommenden Bürgermeister nicht einfacher machen, seine Rolle als Chef im Rathaus zu finden und auch auszufüllen.

Das Resümee

Als Resümee der subjektiven Betrachtung bleibt festzuhalten, dass Politik in Schwelm auch künftig spannend bleiben wird. Waren unter der Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock noch sieben Fraktionen im Rat der Stadt vertreten, so wollen in dieser Kommunalwahl sogar acht Gruppierungen in den Rat der Stadt einziehen. Da droht die Gefahr, dass noch mehr diskutiert und schließlich zerredet wird, als das bisher schon der Fall war. Da hilft auch der sehnsüchtige Blick nach Gevelsberg wenig, den der geneigte Schwelmer gern wagt. Denn dort sind die Mehrheiten durch die SPD klar definiert. Deshalb ist im Schwelm der Zukunft ein besonderes Augenmerk auf die Gesprächskultur im Rathaus zu richten. Diese Gesprächskultur haben sich übrigens alle drei Bürgermeister-Kandidaten auf ihre Fahnen im Wahlkampf geschrieben.

Auf Steinrücke folgte Stobbe und dann Grollmann-Mock

Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock (parteilos) wurde als gemeinsame Kandidatin der CDU, Bündnis90/Die Grünen, der FDP und der Schwelmer Wählergemeinschaft (BfS/SWG) bei der Bürgermeisterwahl am 13. September 2015 mit 62,3 Prozent der Stimmen zur Nachfolgerin von Jochen Stobbe (SPD) gewählt und trat ihr Amt am 21. Oktober 2015 an.

Jochen Stobbe folgte auf Jürgen Steinrücke (CDU) im Amt des Chefsessels im Rathaus und war vom 21. Oktober 2009 bis 21. Oktober 2015 Bürgermeister.