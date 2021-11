Nach Diebstählen von EC-Karten: Polizei fahndet nach Tätern

Schwelm/Ennepetal/Gevelsberg. Nach Diebstählen von EC-Karten in Gevelsberg, Schwelm und Ennepetal hat die Polizei Fahndungsfotos veröffentlicht und hofft auf Hinweise.

Die Polizei fahndet nach mehreren Tätern, die mit gestohlenen EC-Karten eingekauft bzw. zum Teil erfolgreich Geld damit abgehoben haben. Gestohlen wurden die EC-Karten in Schwelm, Ennepetal und Gevelsberg. Nun hat die Polizei Fahndungsfotos veröffentlicht.

Die erste Tat geschah am 5. Mai 2021. Einer Frau wurde in einer Supermarktfiliale in Schwelm die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. In dieser befand sich auch die EC-Karte. Als versucht wurde, die Karte erfolglos an einem Geldautomaten in Schwelm einzusetzen, wurde der Täter gefilmt.

Am Mittag des 21. August 2021 kam es in Gevelsberg zu dem Diebstahl einer EC Karte, die in der Folge zahlreiche Male, überwiegend in Lidl-Filialen in unterschiedlichen Städten Nordrhein-Westfalens unberechtigt eingesetzt wurde. Einer der Täter wurde videografiert.

Am 21. September 2021 wurde in Ennepetal bei einem Einkauf die Geldbörse gestohlen. Als der Täter in Ennepetal an einem Geldautomaten Bargeld abhob, konnten auch von ihm Bilder aufgenommen werden

Die Polizei hat Fotos von den Tätern veröffentlicht und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Ermittlung der Täter.

Zu finden sind die Bilder auf der Homepage www.polizei.nrw veröffentlicht. Dort sind sie zu finden, wenn man in die Suchmaske (zu erreichen über das Lupen-Symbol) den jeweiligen Städtenamen eingibt.

