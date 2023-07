Nach Explosion in Gevelsberg: Das ist Stand der Ermittlungen

Gevelsberg. Nachdem Ende Mai ein Mann bei einer Explosion in einer Firma in Gevelsberg tödlich verletzt wurde, suchen Ermittler weiter nach der Ursache.

Es war ein tragischer Vorfall, der ein eigentlich schönes Frühlingswochenende in Gevelsberg getrübt hat. In einer Halle der Firma Titan Intertractor an der Hagener Straße hatte es am Samstag, 27. Mai, eine Explosion und infolgedessen einen Brand gegeben. Drei Arbeiter zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein 28-Jähriger Mann erlitt derart schwere Verbrennungen, dass er später in einer Spezialklinik verstarb.

Die Polizei ermittelt weiterhin nach der Brandursache. Schon am Tag des Einsatzes hieß es, dass sich bei Abbrucharbeiten an einer tonnenschweren Stanze große Mengen Hydrauliköl entzündet hatten und es infolgedessen zu einer Explosion kam. Für die Abbauarbeiten der Presse war laut Ermittlern ein Subunternehmen vor Ort. Die Frage, die seit dem Vorfall noch offen ist: War es ein technisches Versagen oder haben Menschen hier Fehler gemacht?

Um diese Fragen zu beantworten, haben die Ermittler schon früh einen Brandsachverständigen beauftragt. Wie die Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr auf Nachfrage der Redaktion am Donnerstag erklärte, befindet sich dessen Gutachten aktuell noch in der Erstellung. Da es sich um eine umfangreiche Thematik handele, lasse sich derzeit noch nicht sagen, wann Ergebnisse vorliegen würden. Diese Redaktion wird weiter berichten.

