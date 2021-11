Nach Notrufpanne: 110 und 112 funktionieren in EN wieder

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Nach der morgendlichen Panne bei den Notrufen 112 und 110 sind die wichtigen Nummer auch im Ennepe-Ruhr-Kreis wieder erreichbar. Hier die Infos:

Nach den morgendlichen Problemen mit den Notrufen 112 und 110 in vielen Teilen Nordrhein-Westfalens und auch im Ennepe-Ruhr-Kreis sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei inzwischen wieder über die bekannten Nummern erreichbar.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Laut Angaben der Kreisverwaltung, die für die Einsätze der Feuerwehren und des Rettungsdienstes und damit für die 112 verantwortlich ist, war die Kreisleitstelle zwischen 5 und 6 Uhr betroffen.„In dieser einen Stunde waren die Leitungen für die 112 mal nutzbar, mal waren sie gestört. Dennoch haben wir natürlich entschieden, die Wachen in den kreisangehörigen Städten als Anlaufstellen für Notfälle zu besetzen. Kurz bevor dies der Fall war und wir diese Information über die Nina App und die App der Kreisverwaltung versenden wollten, waren die Leitungen dann wieder stabil“, berichtet Christian Zittlau, Sachgebietsleiter Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz der Kreisverwaltung. Grund für den in dieser Form sehr seltenen großflächigen Ausfall der Notrufe soll eine Störung im Netz der Telekom sein. Weitere Informationen liegen der Kreisverwaltung dazu derzeit nicht vor.

Für Wiederholungsfälle weist die Kreisverwaltung Menschen, die die Hilfe von Feuerwehr und Rettungsdienst benötigen, auf zwei Alternativen hin.

Zum einen ist in NRW seit wenigen Wochen die Notruf-App nora verfügbar. Konzipiert ist die zwar vor allem für Menschen mit Sprach- oder Hörbehinderung, nutzen kann sie aber jeder. Wird ein Hilferuf über nora gestartet, so ermittelt die App automatisch den Notfall-Ort und sorgt für eine Verbindung zur Leitstelle.

Die weiteren Informationen zur konkreten Situation werden über den Bildschirm laut- und textlos abgefragt. Dabei helfen Symbole, Texte in leichter Sprache und die sich quasi selbsterklärende Nutzerführung. Sind alle Fragen beantwortet, können die Disponenten der Leitstelle die notwendigen Einsatzkräfte auf den Weg schicken. Zusätzlich ist es ihnen über eine Chatfunktion aber auch noch möglich, sprachlos weitere Informationen abzufragen und auszutauschen.

Lesen Sie auch: Schwelm: Informationspanne bei Sperrung an der A 1

Aktuelles Manko der App: Sie kann derzeit nicht über die App-Stores auf mobile Geräte geladen werden. Wer nora kurzfristig installieren will, muss dies über die Internetseite der App www.nora-notruf.de auf den Weg bringen

Zweite Möglichkeit: Die Bürger nutzen die Festnetznummern und Anlaufstellen, die im Falle des Falles von den Behörden über ihre Informationskanäle verbreitet werden. Die direktesten Kanäle im Ennepe-Ruhr-Kreis sind aktuell die App Nina sowie die App der Kreisverwaltung.

An den Anlaufstellen können Bürger in Notfällen Notrufe aufgeben. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, DRK, THW und DLRG geben die Informationen per Funk an die Leitstelle weiter. Von dort werden dann in gewohnter Form die Rettungskräfte alarmiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm