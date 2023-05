Nach tragischen Verlusten: VdK Gevelsberg startet neu durch

Gevelsberg. Die Verluste und Ausfälle von wichtigen Personen sind schmerzhaft und groß. Doch der VdK hat die Kurve gekriegt.

„Chapeau“, so der Kommentar von Jörgen Steinbrink, dem stellvertretenden Kassierer im Kreisverband und stellvertretenden Vorsitzenden im VdK Ortsverband Ennepetal, nachdem der als Wahlvorsteher die Abstimmungen abgeschlossen hat. Symbolisch zieht er seinen Hut für dass was passiert ist. „Es kommt in den seltensten Fällen vor, dass sich ein Vorstand so verstärken kann“, drückt er seine Freude bei der Jahreshauptversammlung vom VdK Gevelsberg in der Sportalm aus, für den das letzte Jahr wahrlich kein einfaches war.

Bedingt durch die Pandemie seien sehr viele Veranstaltungen und Fahrten ausgefallen und „auch personelle Engpässe haben uns sehr getroffen“, lässt Volker Rabiega die Teilnehmenden wissen.

Der Vorsitzende erinnert dabei auch noch einmal ganz speziell an Klaus Löbbe, der am 5. Januar 2023 im Alter von 82 Jahren nach langer, schwerer Krankheit für immer seine Augen geschlossen hat. Mit viel Engagement, Herzblut und unermüdlichem Einsatz habe er als langjähriger Vorsitzender nicht nur den VdK Gevelsberg geleitet, würdigt ihn sein Nachfolger, er habe ihn vor allem zu dem aufgebaut, was er heute ist: „Ein starker Sozialverband für Gevelsberg“.

Rabiega führt fort, dass sich zudem auch der krankheitsbedingte Ausfall der Frauenbeauftragten Alexandra Stretz und der Wegzug von Jürgen Stöber (Vertreter für Menschen mit Behinderungen) so schnell nicht kompensieren ließen. „Es galt zu handeln!“ Mittels eines Presseartikels machte man sich auf die Suche nach möglichen Neumitgliedern für den Vorstand.

Mit Erfolg wie sich schnellherausstellen sollte und was von der Versammlung nun offiziell bestätigt wird. Einstimmig wählen die Anwesenden Hans-Christian Schäfer zum stellvertretenden Vorsitzenden. Als „Erster Beigeordneter a.D.“ der Stadt Gevelsberg hat dieser im Laufe seiner 24-jährigen Verwaltungsarbeit vieles bewegt, das Stadtbild maßgeblich mitgestaltet und 2002 die heutige Marketing- und Werbegemeinschaft ProCity Gevelsberg e.V. mit aus der Taufe gehoben. Hinzukommt, dass sich Schäfer seit vielen Jahren auch im Vorstand vom AWO-Ortsverein Gevelsberg, hier hat er die ebenfalls die Position des stellvertretenden Vorsitzenden inne, ehrenamtlich stark engagiert.

Im direkten Anschluss wird Sandra Bohne als neue Schriftführerin gewählt und Anja Bredella zur Vertreterin für Menschen mit Behinderungen ernannt. Mit Marion Brokopp, Elke Brüninghaus und Hans Jürgen Elte reihen sich zudem drei neue Beisitzer in den Vorstand ein, dem weiterhin Werner Mürmann als Kassierer, Ursula Angermann als dessen Stellvertreterin, Renate Löbbe als stellvertretende Schriftführerin, Alexandra Stretz als Frauenbeauftragte, Monika Gropp als deren Stellvertreterin, Peter Standschus als Seniorenbetreuer und Veranstaltungsbeauftragte sowie Ulrike Rabiega und Gisela Engels als Kassenprüferinnen angehören.

Den Höhepunkt der Versammlung bilden wie im jeden Jahr die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Diesmal sind es all jene, die in den Jahren 1997 und 1998 dem Sozialverband beigetreten sind. Insgesamt 13 Personen hat Volker Rabiega dafür auf seiner Liste stehen, von denen allerdings nur drei persönlich anwesend sind. „Die anderen Jubilare lassen sich krankheits- oder urlaubsbedingt entschuldigen“, bedauert er und zeichnet unter Applaus Edith Kunstmann, Gisela Engels und Iris Handschuh für ihre 25-jährige Mitgliedschaft aus.

Zum Ende des offiziellen Teils lässt er die Versammlung noch wissen, dass es dank Peter Standschus in diesem Jahr endlich wieder den VdK-Treff gebe, welcher, nach drei bereitserfolgreich durchgeführten Treffen, noch einmal am 20. Juni, 22. August und 17. Oktober jeweils um 15 Uhr im Restaurant „Am Ufer“ zusammen kommt. „Und auch unsere anberaumte Spargelfahrt im Mai, können wir dank Renate Löbbe durchführen.“

Wie es mit den beliebten Tagesfahrten in Zukunft weitergehen soll, das müsste bei der nächsten Vorstandssitzung besprochen werden, so Rabiega und erläutert, dass Klaus Löbbe für diese Touren ein eigenes „Reiseunternehmen“ angemeldet hatte, „da wir als VdK Ortsverband selbst keine Reisen anbieten dürfen“.

Von daher müsse man davon ausgehen, dass dieses Angebot in Zukunft nicht mehr so durchzuführen sei wie bisher. Was allerdings feststehe, so die abschließenden Worte des neugewählten Vorstands, das wäre die Jahresabschluss- und Adventsfeier, die man für den 2. Dezember im Gemeindehaus St. Engelbert geplant hat und bei der stets eine rege Beteiligung herrsche.

