Nach Unfall abgehauen: Wer hat dunklen Kleinwagen gesehen?

Die Polizei bittet um Hinweise. Gesucht wird ein dunkler Kleinwagen, der an dem Unfall in Gevelsberg beteiligt gewesen sein soll.

Gevelsberg. Zurück bleibt ein demolierter BMW. Die Polizei fahndet nach einem Unfall in Gevelsberg nach einem dunklen Kleinwagen. Das ist passiert.

Nach einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei nach einem unbekannten Fahrzeugführer.

Der Unfall ereignete sich am vergangenen Donnerstag gegen 21.40 Uhr auf der Brunnenstraße in Gevelsberg. Beschädigt wurde ein BMW, der am Fahrbahnrand geparkt stand.

Der Polizei liegen Hinweise vor, dass ein dunkler Kleinwagen die linke Fahrzeugseite des BMW beschädigt hat. Die Schadenshöhe an dem Fahrzeug wird auf einen unteren fünfstelligen Wert geschätzt.

„Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung“, so die Polizei.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Wer Hinweise zum Unfall machen kann oder wem zur Tatzeit ein dunkler Kleinwagen mit einem frischen Unfallschaden im Frontbereich aufgefallen ist, soll sich bei der Polizei melden. Zeugen können sich von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr unter der Rufnummer 02335-9166 8308 oder 02335-9166 8310 melden.

Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm