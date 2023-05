Nach Unwetter in Gevelsberg steht Firma unter Wasser

Eine Firmenhalle in Gevelsberg läuft beim Unwetter am Sonntagnachmittag voll. Die Feuerwehr Gevelsberg hatte wegen des starken Regens mehrere Einsätze in der Stadt.

Gevelsberg. Das Unwetter am Sonntag hatte seine Folgen in Gevelsberg.

Ein Unwetter hat am Sonntagnachmittag für mehrere Einsätze in Gevelsberg gesorgt. Im Stadtgebiet liefen in der Südstraße, Mittelstraße, Hochstraße und Am Wunderbau mehrere Keller voll mit Wasser und mussten von der Feuerwehr ausgepumpt werden.

Einen umfangreicheren Einsatz gab es in der Straße Am Wunderbau. Neben zwei vollgelaufenen Kellern in Wohnhäusern wurden die Produktionshallen einer Firma durch Schlamm und Regenwasser beschädigt. Das Wasser wurde aus den Hallen gepumpt und Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Kräfte der Hauptwache und des Löschzug 1 waren bei sieben Einsätzen fünf Stunden im Einsatz.

Lesen Sie auch:

Um auf eventuelle Paralleleinsätze im Stadtgebiet reagieren zu können wurde währenddessen der Grundschutz durch den Löschzug 2 an der Wache Ost sichergestellt. Am späten Abend wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Eine Patientin war auf der Treppe gestürzt und musste von den Einsatzkräften reanimiert werden.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm