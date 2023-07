Nach Vandalismus: Briefkasten der Freundschaft steht wieder

Ennepetal. Der Briefkasten der Freundschaft in Ennepetal wurde Ziel blinder Zerstörungswut. Wem es zu verdanken ist, das er nun wieder steht.

Traurig lag er da, der feuerrote belgische Briefkasten, den die Stadt Vilvoorde vor Jahrzehnten ihrer Partnerstadt Ennepetal geschenkt hatte.

In seinen ersten Jahren diente er nach dem Umbau auf die Norm der Deutschen Post noch stolz auf dem Marktplatz in der Innenstadt als offizielles Behältnis für Briefe. Nachdem die Deutsche Post wegen stark rückläufiger Zahlen die Leerung des Briefkastens eingestellt hatte, wurde der Briefschlitz verschweißt und der in die Jahre gekommene Kasten diente fortan an seinem neuen Standort in der Voerder Straße als Zierde der Fußgängerzone.

Von Vandalen umgetreten

Dort wurde er vor einigen Wochen in den Nachtstunden von Vandalen umgetreten und verbrachte seine Tage fortan in gefährlicher Schräglage. Die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes sorgten dafür, dass der Briefkasten sich nicht weiter hängen lässt.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Er wurde abmontiert, lose Teile neu verschweißt und anschließend zur Firma Düllmann transportiert. Dort erhielt er eine funkelnagelneue Lackierung, natürlich in der richtigen Farbe, RAL 3000 – Feuerrot.

Seit wenigen Tagen nimmt er jetzt wieder seinen Stammplatz ein und erinnert die Passanten an die Städtefreundschaft zwischen Vilvoorde und Ennepetal

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm