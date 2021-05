Nach Vandalismus: SPD sorgt sich um Sicherheit in Ennepetal

Ennepetal. Nachdem ein Spielgerät in Ennepetal zerstört wurde, beantragt die SPD eine Beratung zum Sicherheitsgefühl und zur Sauberkeit in der Stadt.

Die SPD-Ratsfraktion beantragt eine umgehende Beratung zur Ordnungspartnerschaft und zu einem sauberen Stadtbild an kritischen Punkten. Sie verweist dabei auf zwei Anträge vom 5. August und 9. November 2020.

„Es kann nicht sein, dass mehr als ein halbes Jahr nach dem zweiten Antrag für ein besseres Sicherheitsgefühl unserer Bürgerinnen und Bürger keine öffentliche Beratung stattgefunden hat, geschweige denn ausgearbeitete Vorlagen bekannt sind“, schreibt Volker Rauleff, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion.

Vandalismus an Pilz-Spielgerät vor der Sparkasse

In der Antrags-Begründung heißt es: „Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Ennepetal macht sich große Sorgen um die Sicherheit in Ennepetal. Gerade aktuell ist in der Westfalenpost ein Bericht erschienen, der den Vandalismus an unserem neuen Pilz-Spielgerät auf dem Sparkassenvorplatz schildert. Gestern noch hatte unsere Erste Bürgermeisterstellvertreterin Anita Schöneberg bei ihrem Optiker Bonow von gegenüber gehört, dass das Spielgerät in diesem wunderschönen Arrangement sofort von kleinen Kindern freudig in Beschlag genommen wurde. Jetzt ist es zerstört. Das macht uns wütend.“

In Milspe berichtete Theo Bicking, SPD-Ratsmitglied und Vorsitzender des Heimatvereins Milspe, von versuchter Brandstiftung (eingebranntes Loch) in der Rückfront der Voerder Straße 61. Außerdem sei eine der Beleuchtungen auf dem Gehweg vor der ehemaligen Fortuna-Apotheke zerstört worden.

Es werden Vorschläge von der Verwaltung erwartet

„Das sind nur einige Beispiele, die in den letzten Tagen bewusst wurden. Gewiss gibt es weitere Belege für Vandalismus in Ennepetal, der mit der allgemeinen Verrohung der Gesellschaft einhergeht. Wir erwarten hier dringend umsetzbare mutige Vorschläge seitens der Verwaltung, wie dem begegnet werden soll“, so Rauleff weiter.

Am Klutertberg soll demnächst ein Ranger für Ordnung, Pflege und Sauberkeit seitens des Kreises eingesetzt werden. „Hier sind wir – gegen die Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen – beim Thema Vandalismus und Vermüllung endlich einen kleinen Schritt weiter. Das reicht uns allerdings nicht! Wir wollen eine Stadt, in der die Bürgerschaft sich sicher fühlen kann und Ganoven keine Chance haben. Längst hätten wir auch für Milspe und Umgebung weiter sein können, wenn man unsere Anträge ernsthaft verfolgt und behandelt hätte. Steuergelder und privates Geld hätten gespart werden können, wenn man ein schlüssiges Konzept zu ,Gefahrenabwehr und Identifizierung’ vorgelegt hätte“, heißt es im Antrag der SPD-Fraktion abschließend.

