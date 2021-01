Nachbarschaft Oberstadt Schwelm verschiebt Hauptversammlung

Schwelm Die Nachbarschaft Oberstadt in Schwelm verschiebt wegen Corona ihre Jahreshauptversammlung. Sie findet traditionell im Januar statt.

Die Jahreshauptversammlung der Schwelmer Nachbarschaft Gesellschaft Oberstadt findet traditionell am dritten Samstag im Januar statt. In diesem Jahr ist das wegen Corona nicht möglich. "Aufgrund der anhaltenden und wieder verschärften Kontaktbeschränkungen verschiebt sich der Termin der diesjährigen Jahreshauptversammlung auf unbestimmte Zeit", teilt Schriftführer Enzo L. Caruso mit. Die aktiven Mitglieder werden vier Wochen zuvor schriftlich zur Hauptversammlung eingeladen und zusätzlich gebeten, parallel die Meldungen auch in dieser Zeitung zu beachten. Neue Mitglieder sind aber trotz Pandemie jederzeit willkommen. Wer gerne 2021 in die Oberstädter Vereinsreihen aufgenommen werden möchte, kann sich bei Obernachbarn Andreas Merken melden, sodass auch hier eine schriftliche Einladung ausgesprochen werden kann.