Nächster Geschäftseinbruch in Schwelm

Schwelm Nach zwei Einbrüchen in Geschäften in der Innenstadt sind Unbekannte nun in ein weiteres Ladenlokal eingedrungen.

Einbruch in Eiscafé: Zwischen Montag, 3. Dezember, 18 Uhr und Dienstag, 4. Dezember, 8.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in Schwelm in ein Eiscafé in der Bahnhofstraße ein. Sie gelangten durch Aufhebeln einer Zugangstür in das Café.

Dort entwendeten sie unter anderem Spirituosen und Münzgeld aus einer Kasse. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert im mittleren dreistelligen Wert. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.

Bereits Ende der vergangenen Woche sind unbekannte Täter in zwei Geschäfte in der Schwelmer Innenstadt eingestiegen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324/9166-4000 melden.

