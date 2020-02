Närrische Paddelbootfahrt im Freibad

Schon am kommenden Samstag, 15. Februar, muss das Gevelsberger Prinzenpaar ab 14 Uhr eine weitere These erfüllen.

Das jecke Volk soll der letzte Besuch des Freibades im Stadion Stefansbachtal vor dessen großem Umbau sein. In einer vom Prinzenpaar dazu eigens zu gestaltenden Abschiedsveranstaltung hat Prinz Jürgen III. seine Lieblichkeit Anja III., so oft sie es wünsche, über das Schwimmerbecken in einem Schlauchboot hin- und herzufahren, während am Ufer venezianische Gondelmusik ertönt.

Alle Narren, die es danach noch wünschen, sind vom Prinzen ebenfalls unter Erhebung eines angemessenen, an die Taubenväter zu spendenden Entgelts hin- und herzufahren.