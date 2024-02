Närrischer Sturm fegt durchs Gevelsberger Rathaus

Gevelsberg Jeckenschar erobert Verwaltungsgebäude. Bürgermeister Claus Jacobi alias Hausmeister Krause kann goldenen Schlüssel nicht verteidigen.

Prinz Thomas I. und Prinzessin Tanja I. haben am Rosenmontag mit ihrem Narrenvolk das Rathaus in Gevelsberg erfolgreich gestürmt. Angeführt von der Spielleute-Vereinigung Gevelsberg und einer riesigen Jeckenschar im Nacken, machte sich das Prinzenpaar der Ka.Ge. Grün-Weiß Gevelsberg nach ihrem Gang durch die Mittelstraße sogleich auf die Jagd nach dem Goldenen Schlüssel der Stadt. „Diesmal kommt Ihr hier auf gar keinen Fall rein“, versuchte Bürgermeister Claus Jacobi noch, der sich als „Hausmeister Krause“ verkleidet hatte und natürlich auch seinen Dackel „Bodo“ alias Hermann mit dabei hatte, das gute Stück tapfer zu verteidigen. Zwecklos, denn am Ende einer kleinen Verfolgungsjagd musste er sich seinem Schicksal fügen und die gesamte Macht den Närrinnen und Narren übergeben. Ab sofort erschallten die Schlachtrufe „Gevelsberg Gelau“ und „Hippendorf Mäh“ durch das Verwaltungsgebäude.

Und wie diese klingen, konnte man bis zum Vendômer Platz hören. Dabei zeigte sich: Gevelsberg kann nicht nur Kirmes, Gevelsberg kann auch Karneval. Was die Prinzessin noch einmal deutlich machte, als sie das Wort ergriff. Mit Tränen in den Augen erzählte sie dem närrischen Volke, dass diese zweite Session „eine noch stärkere“ gewesen sei als die davor. „Wir haben unsere Kontakte intensiviert und ausgebaut - insbesondere nach Hagen.“ Das Gemeinschaftsgefühl und die Freude am närrischen Brauch, so fügte sie hinzu, sei gewachsen und „wir müssen diesen aufrecht erhalten und bewahren“. Denn nur „wenn alle Vereine, egal ob im Karneval oder zur Kirmes, vereint zusammenstehen, dann bleiben auch die Traditionen erhalten und die Gesellschaft bunt und vielfältig“. Worte, die mit viel Applaus gewürdigt wurden.

Traditionsgemäß wurde beim Sturm aufs Rathaus natürlich auch kräftig gesungen, geschunkelt und die Erfüllung der einzelnen Thesen bestätigt. So hatte das Prinzenpaar unter anderem die Aufgabe, das Stadion winterfest zu machen. Was zeitlich jedoch nicht klappte und man spontan entschied, die Sportstätte im Stefansbachtal auf den kommenden Frühling vorzubereiten. Im Anschluss wurden noch zwei Fahrräder für künftige Erwachsenen-Radfahrkurse des Büros für Vielfalt und Zukunftschancen verkehrstauglich gemacht und die Tollitäten überraschten die Kinder der Kita Börkey mit einem närrischen Nachtisch.

Im Gegenzug sollte Bürgermeister Claus Jacobi unter anderem als Frau verkleidet den grün-weißen Hühnern zur Weiberfastnachtparty einen Besuch abstatten. „Ich kann nur eines sagen: Die Claudia war spitze“, kommentierte Prinzessin Tanja I. seinen Auftritt. Zuvor hatten bereits schon die beiden stellvertretenden Bürgermeister Stefan Biederbick und Sonja Dehn die Kirmesmauser auf Hochglanz poliert und dem Prinzenpaar nebst ihren Begleitern Tanja und Michael Lenartz ein Drei-Gänge-Menü im Winterwald serviert. Eine weiteres Highlight, so berichtete das Prinzenpaar, sei der von der Feuerwehr ausgerichtete Wettkampf „Schlag die neuen Mützenträger“ gewesen. Hierbei mussten sich die Teams der Ka.Ge. Grün-Weiß Gevelsberg und der Taubenväter fünf feuerwehrtypischen Disziplinen stellen. Auch wenn es zum Ende hin ein Kopf-an-Kopf-Rennen war, die neuen Mützenträger setzten sich gegen die Karnevalisten durch und nahmen den Sieg mit nach Hause. Insgesamt elf Thesen galt es zu erfüllen; alle wurden sie vom Prinzenpaar als „bestanden“ deklariert.

Dass bei solch buntem Treiben auch noch jede Menge Orden samt „Bützchen“ an verdiente Freunde des närrischen Brauchtums überreicht wurden, versteht sich von selbst. Den allerletzten Prinzenorden jedoch, den verliehen Thomas und Tanja Borgmeier an ihre Tochter und sorgten damit bei den Jecken noch einmal für einen emotionalen Moment. Gestärkt durch herzhafte und süße Köstlichkeiten sowie einem kühlen Blonden oder Sektchen feierte alle das große Finale der närrischen Session 2023/24, die, um es mit den Worten der Prinzessin zu sagen, „eine unbeschreibliche und wunderschöne“ war. In diesem Sinne: ein abschließendes „Gevelsberg Gelau“.

