Nahost: Ufuk Ergen kann Zweifel nicht ausräumen

Schwelm Nahost-Konflikt im Schwelmer Stadtrat: Redaktionsleiter Stefan Scherer fragt sich, warum Zweifel an Gesinnung nicht ausgeräumt werden.

Man könnte es sich leicht machen, und sagen, dass dieses extrem polarisierende Thema in der Schwelmer Lokalpolitik nichts verloren hat. Dann bringt man Ufuk Ergen mit einem Antrag zur Geschäftsordnung - wie geschehen - im Ratssaal zum Schweigen und hat diese weltpolitische Diskussion, die zweifelsfrei in Schwelm nicht gelöst wird, beendet. Das ist aus meiner Sicht ein großer Fehler.

Denn: Der Rat der Stadt Schwelm ist als demokratisch gewähltes Gremium ein Teil des politischen Systems und damit des Staatsapparats der Bundesrepublik Deutschland. Kanzler Olaf Scholz hat unmissverständlich klargemacht: „Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.“ Heißt: Deutschland unterstützt Israels Recht auf Selbstverteidigung und die daraus folgenden Maßnahmen in Gaza.

Nun kommen unter den Politikerinnen und Politikern des Stadtrats Befürchtungen auf, einer aus diesem Gremium des deutschen Staatsapparats könne dem diametral entgegenstehen. Der SWG/BfS-Fraktionsvorsitzende Jürgen Kranz hegt sogar den Verdacht, Ergen würde pro Hamas agieren - eine Terrororganisation, die seit wenigen Wochen in Deutschland ein generelles Betätigungsverbot hat und die seit 20 Jahren auf der Liste der terrorverdächtigen Organisationen der EU gelistet ist.

Und an dieser Stelle reißt die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Johanna Burbulla beide Arme für einen Antrag zur Geschäftsordnung in die Luft, um die Diskussion zu beenden, anstatt Ufuk Ergen auf den Zahn zu fühlen, ob er sich gegen eine Grundsäule des Systems, innerhalb dessen er Politik betreibt, stellt oder nicht. Es ist für mich vollkommen unverständlich, warum eine solch entscheidende Gesinnungsfrage, die letztlich in den gesamten Rat der Stadt hineinstrahlt, auf Grundlage von Formalitäten gar nicht erst gestellt wird.

Denn: Ufuk Ergen macht einerseits sehr wohl deutlich, dass er Gewalt in jeglicher Form ablehnt. Aber gleichzeitig ist seine Argumentation, sind seine Anschuldigungen, seine Quellen, seine Forderungen und Formulierungen, seine Vorwürfe vollkommen einseitig gegen Israel gerichtet. Was er dem Bürgermeister und den Schwelmer Politikern vorwirft, betreibt er im umgekehrten Sinne. Einer kritischen Auseinandersetzung mit der Hamas und ihren Taten begegnet er eher ausweichend, macht lediglich kurz und knapp klar, dass auch der Angriff auf israelische Zivilisten zu verurteilen ist.

Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Vorgehen der Israelis, wie Ufuk Ergen sie fordert, ist aus meiner Sicht wichtig und richtig. In Deutschland ist die Basis dafür allerdings eine grundsätzlich solidarische Haltung mit dem Staat Israel. Ob Ufuk Ergen als deutscher Politiker diese staatstragende Haltung auch einnimmt, daran bestehen in Teilen der Schwelmer Politik offenbar jedoch erhebliche Zweifel - auch weil der Rat der Stadt Schwelm um seinen Vorsitzenden, Bürgermeister Stephan Langhard, bislang nicht gewillt war, sich mit ihm zu diesem Thema auseinanderzusetzen.

