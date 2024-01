Natur-Highlights 2024: EN-Expertin verrät ihre Hitliste

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal Die Natur-Highlights 2024 stehen fest: Britta Kunz, Leiterin der Biologischen Station EN, verrät ihre persönliche Hitliste

Jedes Jahr bescheren uns die Wahlen zur ‚Natur des Jahres‘, die von verschiedenen Fachinstitutionen durchgeführt werden, eine lange Liste mit bekannten und unbekanntere Arten. Auch Kurioses ist immer wieder dabei. Die Liste kann zum Beispiel auf der Internetseite des NABU, Stichwort ‚Natur des Jahres 2024‘, eingesehen werden. Zu den bekannteren „Auserwählten“ in 2024 gehören zum Beispiel der Kiebitz als Vogel des Jahres und der Schwarze Holunder, als Wildpflanze des Jahres. Von einigen anderen Arten auf dieser Liste aber werden die meisten von uns, mich eingeschlossen, noch nie etwas gehört haben. Oder kennen Sie etwa das Insekt des Jahres 2024, den Stierkäfer?

Leider werden Sie ihn bei uns im Ennepe-Ruhr-Kreis vermutlich vergeblich suchen, er bevorzugt Heidelandschaften und lichte Kiefernwälder auf sandigen Böden. Außerdem ist er nachtaktiv und daher nicht so leicht zu beobachten. Der bis zu zwei Zentimeter große, schwarze Mistkäfer erhielt seinen Namen, weil die Männchen drei „Hörner“ auf dem Rücken tragen. Das mittlere ist klein, aber die beiden seitlichen „Hörner“ können bis über den Kopf hinaus ragen und erinnern an die Hörner eines Stieres. Er und seine Larven ernähren sich vom Dung anderer Tiere. Dadurch spielt er, wie viele andere Mistkäfer auch, eine wichtige Rolle im Ökosystem, denn er baut nicht nur die Hinterlassenschaften der Tiere ab, vergräbt sie, durchlüftet dabei den Boden und reduziert Treibhausgase. Er entzieht durch das Vergraben des Dungs auch parasitischen Würmern und Fliegen die Nahrung. Außerdem verteilt er dabei im Dung enthaltene Pflanzensamen.

Besonders angetan haben es mir auf der diesjährigen Liste aber die Einzeller des Jahres mit dem tollen Namen Cafeteria-Geißeltierchen. Diese nur aus einer Zelle bestehenden Kleinstlebewesen kommen im Süß- und Salzwasser und sogar bis in achttausend Metern Tiefe vor. Erstaunlicherweise sind bislang nur elf verschiedene Arten davon bekannt.

Ihr ungewöhnlicher Name soll übrigens daher stammen, dass sich zwei Forscher beim Kaffeetrinken über die Entdeckung dieser Einzeller unterhalten haben sollen und dass eine Art tatsächlich wie eine Kaffeetasse aussieht. Als Kleinstlebewesen stehen die Cafeteria-Geißeltierchen ziemlich weit unten in der Nahrungskette, aber nicht ganz unten. Mit ihrem langen dünnen Anhängsel, der nach vorne gerichteten Geißel, fangen sie Bakterien ein, die ihnen als Futter dienen.

Wer den Vogel des Jahres, den Kiebitz, bei uns im Ennepe-Ruhr-Kreis sehen will, hat vielleicht während der Zugzeit im Frühjahr auf ungestörten Bereichen der Ruhrwiesen Glück. Leider brüten Kiebitze schon seit vielen Jahren nicht mehr bei uns. Die etwa taubengroßen, schwarz-weiß gefiederten Vögel mit den recht langen roten Beinen und den auffälligen Kopffedern sind in NRW selten geworden. Als Bodenbrüter sind ihre Gelege besonders gefährdet, nicht nur durch Räuber, sondern zum Beispiel auch durch frühe Mahd und intensive Bodenbearbeitung in der Landwirtschaft. Vielleicht, so meine Hoffnung, kehren Brutpaare in die kürzlich renaturierten Auwiesen des Naturschutzgebietes ‚Ruhraue Witten-Gedern‘ in naher Zukunft zurück und ihr typischer „Kie-wit“- Ruf erklingt wieder regelmäßig bei uns an der Ruhr.

Um aber erstmal gut über den Winter zu kommen, kann die Wildpflanze des Jahres, der Schwarze Holunder helfen. Er ist vermutlich eine unserer vielseitigsten Wildpflanzen, Blüten und reife Beeren können in der Küche auf verschiedenste Weise verwendet werden. Wer für den Winter vorgesorgt hat, hat vielleicht noch etwas Holundersaft im Kühlschrank, sonst kann man ihn auch kaufen. Holunder enthält viel Vitamin C und andere, die Immunabwehr unterstützende Inhaltsstoffe, und der warme Saft ist eine Wohltat bei Erkältungskrankheiten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesundes und friedvolles Jahr 2024.

Ihre Britta Kunz, Leiterin der Biologischen Station Ennepe-Ruhr in Ennepetal

