Netzwerk packt gemeinsam an für ein schöneres Schwelm

Wer beim Start des „Herbstkehraus“ des Netzwerks der guten Taten Schwelm e.V. am Samstag auf dem Märkischen Platz mit dabei war, hätte leicht den Eindruck gewinnen können, dass die Aktion „Müllspaziergang“ keinen großen Anklang bei den Schwelmern fände. Aber weit gefehlt! Die corona-erprobten Vereine, Gruppen und Nachbarschaften hatten nur jeweils einen „Abgeordneten“ geschickt, der sich mit Müllsäcken für seine Mitstreiter ausstatten ließ.

Auch wenn die Ausgabe im Freien stattfand, so wollten die verantwortlichen Kreisstädter doch große Menschenansammlungen vermeiden. Daher stand Christine Adamidis (Nachbarschaft Brunnen) allein stellvertretend für fünf weitere Nachbarn, die bereits am Brunnenpark auf sie warteten. „Wir machen es wegen der Sache – eine gute Idee. Es ist eine schöne runde Sache. Man weiß, für was man es tut – schließlich möchte man hier leben und sich wohlfühlen.“

Vertreter aus Vereinen dabei

So eine Gemeinschaftsaktion schärfe auch das Bewusstsein für das, was man hier findet. Und das, was sie im Brunnenpark gefunden hatten, regte zudem zum Nachdenken über die Menschen an: „Wer entsorgt eine Auto-Stoßstange im Park? Wer wirft einen Notfallhammer, anscheinend aus einem Linien-Bus, dort hin?“ Die Besucher konnten generell beim Anblick der kuriosesten Fundstücke (von Kaffeemaschine bis hin zu vermoderten Stuhlteilen war vieles vertreten) nur den Kopf schütteln. Das man am Bahnhof ein leere Geldbörse finden konnte, ließ sich noch am leichtesten erklären.

Die kleine „Glücksfee“ Jonathan wählte diese zufällig zum Gewinner der „Kuriosesten Fundstücke“. Alle anwesenden Müllsammler konnten sich über einen Gutschein der Schwelmer Gastronomie freuen. André Paffrath (37), der Finder der Börse: „Meine Stadt liegt mir am Herzen!“ Bei der Aktion habe er sich mit Bernd Gorschlüter (49) zufällig zusammengefunden. Dem aktiven Sportler (Schwelmer SC) fällt beim Gang zum Hallenbad immer wieder auf „hier liegt mehr Müll, als unbedingt notwendig.“, obwohl Schwelm „grundsätzlich im Vergleich zu anderen Städten doch sehr sauber ist.“

Das frisch eingespielte Team verabredete sich gleich für eine private Aktion am Hallenbad, denn heute hätten sie noch nicht alles geschafft. Paffrath, im Alltag zu dem Gefahrgutbeauftragter, erläuterte: „Ein bisschen kann ich die Menschen dennoch verstehen, es ist manchmal nicht so leicht, richtig seinen Müll zu entsorgen. Ich kann mit meinem Transporter, zu groß, nicht zur TBS fahren.“ Neuerdings sähe man immer wieder volle Mülleimer in der Stadt. Eva Melchior, die mit den Kindern aus ihrer Familie unterwegs war, stellte fest: „Ein Stück Folie kann einem mal wegfliegen, aber über diese mutwillig weggeworfen Kippen kann ich mich echt aufregen. Ich bin selbst Raucherin, das geht auch anders.“ Insbesondere, da sie sich um den Spielplatz am Wilhelmsplatz gekümmert haben.

Ärger über Hundehaufen

Keine „druckreifen“ Worte fand sie ebenfalls für den frischen Hundehaufen an der Bank. Während bei früheren Aktionen des Netzwerkes zu Wahlkampfzeiten oft die vielen anwesenden Politiker direkt zur Verfügung gestanden hätten, so sei die politische Präsenz vor Ort nun sichtbar weniger.

Die anwesende Stadträtin Sabine Kummer-Dörner (Bündnis 90/Die Grünen) gestand: „Ich konnte heute nicht sehr fleißig sein. Aber dennoch möchte ich moralisch das Netzwerk unterstützen. Nur die Bürger können was bewegen und so eine Gemeinschaftsaktion macht auch Spaß.“