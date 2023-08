Neu bei der VHS in EN: Ein Kunstatelier für alle

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Mit fast 1000 Veranstaltungen im neuen Kursprogramm bietet die Volkshochschule ein großes Angebot. Neu dabei: Ein offenes Atelier.

Das Jahresprogramm der Volkshochschule Ennepe-Ruhr-Süd für das Studienjahr 2023/2024 umfasst fast 1000 Veranstaltungen. Das Programm kann online auf der Homepage der Volkshochschule unter www.vhs-en-sued.com gebucht werden. Insgesamt wird das Programmangebot im Vergleich zum Vorjahr in der Klassischen Bildung und im Gesundheitsbereich nochmals stark ausgebaut. Insbesondere wird das Angebot in Schwelm aufgrund der Möglichkeiten im neuen Kulturhaus deutlich erhöht. Auch im Integrationsbereich sorgen die Geflüchteten für eine deutliche Ausweitung des Angebotes.

Ein besonderes Highlight ist in diesem Studienjahr der Besuch von Prof. Dr. Klaus Töpfer. Der ehemalige Bundesumweltminister und Unter-Generalsekretär der Vereinten Nationen wird mit der Auftaktveranstaltung im Rahmen der diesjährigen Fairen Wochen am 11. September das neue Studienjahr eröffnen.

+++ Lesen Sie dazu: Faire Woche: Kleidertauschbörse und Kaffee-Workshop +++

Zwei Studienfahrten nach Kolumbien vom 27. Januar bis zum 16. Februar und nach Marokko vom 28. April bis zum 10. Mai mit dem VHS-Direktor Achim Battenberg sind weitere Höhepunkte des neuen VHS-Programms.

Schulabschlüsse

Für das Schuljahr 2023/2024 sind insgesamt drei Schulabschlusslehrgänge in Tagesform geplant: Hauptschulabschluss nach Klasse 9, Hauptschulabschluss nach Klasse 10, Mittlerer Bildungsabschluss. Im Bereich der beruflichen Bildung gibt es ein vielfältiges EDV- und Wirtschaftsangebot mit über 200 Kursen und Qualifizierungen wie Finanzbuchführung, Controlling, Lohn und Gehalt, DATEV oder Personalwirtschaft. Zudem wird ein umfangreiches Fortbildungsprogramm für pädagogische und pflegerische Berufe angeboten.

Sprachen

Im Studienjahr 2023/2024 stehen circa 62 Englischkurse, 27 Französischkurse, 37 Spanischkurse, 22 Italienischkurse und 60 Kurse in weiteren Fremdsprachen wie Chinesisch, Arabisch, Russisch oder Japanisch im Angebot.

Im Bereich „Mensch und Gesellschaft“ werden neben den Seminarangeboten im Bunten Salon und in den Bereichen „Psychologie und Selbstmanagement“ sowie „Verbraucherberatung“ vorrangig Einzelveranstaltungen angeboten. Darüber hinaus gibt es rund um das Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ eine Reihe von Veranstaltungen zu den Themen „Klimaschutz, Klimagerechtigkeit, E-Mobilität und Energiewende“.

Anlässlich der Fairen Wochen in Deutschland haben die Weltläden aus Gevelsberg, Ennepetal und Schwelm mit finanzieller Unterstützung des Bundesprogramms „Demokratie leben“ vom 11. bis 26. September ein kleines Programm mit Filmen, Vorträgen und einem Theaterstück organisiert, das sich unter anderem mit den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Neu ist in diesem Studienjahr eine Online-Reihe zur Geschichte der Philosophie, in der an fünf Vormittagen ein erster Eindruck von den Grundgedanken der jeweiligen Epochen vermittelt wird. Frauengesprächskreise in Gevelsberg und Schwelm komplettieren das Angebot. Auch die kulturelle Bildung bietet viele Angebote zu diversen künstlerischen Techniken; neu dabei ist ein offenes Atelier, in dem verschiedene Techniken zur gleichen Zeit angeboten werden.

Zudem werden einige Kurse, die nachhaltige Techniken beinhalten, angeboten. Fest verankert sind seit dem vorletzten Studienjahr neben digitalen kunstgeschichtlichen Vorträgen auch Malkurse, die online stattfinden. Außerdem finden besondere Exkursionen wie etwa zur Kunstakademie Düsseldorf, Lesungen sowie Schauspiel- und Nähkurse statt.

+++ Lesen Sie auch: Malkurse mit Schwelmer Künstlerin im Haus Martfeld +++

Gesundheit und Ernährung

Das Kochstudio der VHS, das vor zwei Jahren an den Start gegangen ist, wird sehr gut angenommen. Mit zwei Weinseminaren und 15 Kochabenden können Interessierte auch 2023/2024 wieder kulinarisch durch die Welt reisen. Mit dem Einzug in das neue Kulturhaus in Schwelm, das ähnlich wie Ennepetal über einen großen Gesundheitsraum verfügt, wurde in Schwelm das Angebot im Bereich Gesundheit stark ausgeweitet. Von Yogalates bis hin zu Qi Gong, Tai Chi, Yoga, Tanz und Fitnessboxen ist für Jede/n etwas dabei.

Zusätzlich werden über 100 Veranstaltungen in digitalen und hybriden Formaten durchgeführt.

Weitere Informationen unter www.vhs-en-sued.com oder 02332 9186-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm