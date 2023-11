Familie Neu in Schwelm: Wochenbettambulanz für Eltern und ihre Babys

Schwelm Das Baby ist geboren und noch keine Hebammenbetreuung für das Wochenbett gefunden? Das Familienbüro Schwelm hat ein neues Angebot.

Der Wunsch nach einer fachlichen und kompetenten Beratung für Eltern und Babys ist groß. Wer in Schwelm keine Wochenbettbetreuung gefunden hat, kann das neue Angebot des städtischen Familienbüros in Anspruch nehmen. Die freiberuflichen Hebammen Aysun Gülen und Miriam Gülen decken alle üblichen Leistungen in der Wochenbettbetreuung von Mutter und Kind ab. Das Baby wird gewogen und versorgt. Die Eltern erhalten wertvolle Tipps im Umgang mit ihrem Baby, zum Stillen sowie zum Thema Flaschennahrung und B(r)eikost.

Die Kosten werden von der Krankenkasse übernommen. Mitzubringen sind lediglich die Krankenversicherungskarte, der Mutterpass, das gelbe Untersuchungsheft sowie ein Handtuch oder eine Wolldecke.

Die Nachsorge erfolgt jeden Dienstag von 8.30 bis 11.30 Uhr im Familienbüro, Kurfürstenstraße 23b. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten unter 02336/801-409 (montags bis donnerstags von 8.30 bis 14 Uhr) oder per E-Mail an: doganay-domnik@schwelm.de.

