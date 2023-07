Neue Bäume für besseres Stadtklima: Bürger machen es möglich

Schwelm. Bürger aus Schwelm haben Geld gesammelt, um neue Bäume für ein besseres Stadtklima zu pflanzen. Für die Baumpaten ist jetzt eine Aktion geplant.

Die Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Schwelm (AGU) hat mit einigen Patinnen und Paten einen symbolischen Scheck im Wert von 6.800 Euro an die Stadt übergeben. Dieser steht für 27 Bäume, die durch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger gepflanzt werden konnten. Bürgermeister Stephan Langhard und der 1. Beigeordnete Ralf Schweinsberg haben den Betrag spontan auf 7.000 Euro aufgerundet.

Neu gepflanzte Bürgerbäume in Schwelm Foto: Peter Stark / AGU

Das Stadtoberhaupt bedankte sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern herzlich. „Mit Ihren Spenden zeigen Sie Ihr Engagement für mehr Lebensqualität in Schwelm. Damit zeigt sich erneut, wie wichtig den Bürgerinnen und Bürgern das Klima in unserer Stadt ist“, unterstrich Bürgermeister Langhard den Einsatz der Beteiligten in seiner Dankesrede.

AGU-Aktion abgeschlossen

Mit der Spendenübergabe hat die AGU die Aktion 2022 abgeschlossen und freut sich darüber, dass die 27 neuen Patenschaften im Stadtbereich vermittelt werden konnten.

Unter anderem wurden Patenschaften übernommen für Purpur-Erlen an der Frankfurter Straße, Alleebäume an der Jahnstraße, Ginkgos in der Brunnenparkanlage, Hopfenbuchen im Martfeld-Park und ebenso für eine Schwarze Walnuss auf der Ökofläche Jahnstraße. Alle Bäume sind gut angewachsen und werden in den nächsten Jahren von der Abteilung Stadtgrün der Stadt gepflegt, gewässert und bei Bedarf auch beschnitten.

Einige der jungen Bäume in Schwelm, die für ein besseres Stadtklima sorgen. Foto: Peter Stark / AGU

AGU-Vorstand Peter Stark betonte: „Die AGU möchte noch einmal ausdrücklich das Engagement der Stadt Schwelm würdigen, die mit Stadtgrün ein klares Bekenntnis für einen gesunden Lebensraum in unserer Stadt setzen, um den Auswirkungen des Klimawandels zu begegnen. Stadtgrün trägt als Schattenspender und kühlendes sowie reinigendes Element wesentlich zur Erhöhung unserer Lebensqualität bei“.

Bürger-Baum-Spaziergang geplant

Im Anschluss an diese Übergabe besichtigten Achim Stockermann, Sachgebietsleiter der städtischen Abteilung Stadtgrün, und Michael Treimer von der AGU einige Standorte der neuen Bürger-Bäume im Martfeld-Park und beantworteten viele Fragen der Anwesenden.

Im Herbst plant die AGU einen Bürger-Baum-Spaziergang ausschließlich mit den diesjährigen Patinnen und Paten. Es werden einige Bürger-Bäume in der Innenstadt besucht, um über die Besonderheiten der Stadtbäume zu informieren.

