Stadtentwicklung Neue Gewerbeflächen in Schwelm: Gute Nachricht vom Land

Schwelm. Schwelm sucht dringend neue Gewerbeflächen. Vom Land kommt jetzt eine Nachricht, die in der Stadt große Hoffnung weckt.

Die Stadt Schwelm arbeitet derzeit mit der NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH und der Politik (Workshop im März) zusammen, um geeignete Gewerbeflächenstandorten für die bestehenden und zukünftigen Bedarfe der Stadt Schwelm zu identifizieren. In diesem Zusammenhang wurde bereits eine Potenzialflächenanalyse zur Identifizierung alternativer Standorte für die Neuausweisung von Gewerbeflächen beschlossen.

Derzeit wird vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalens im Rahmen der Initiative Bau.Land.Leben ein neues Instrument zur Baulandmobilisierung angeboten. Das Instrument „Bau.Land.Partner“ ist ein gefördertes Landesinstrument für Kommunen und Flächeneigentümer mit dem Ziel der Stärkung der Innenentwicklung. Hier sollen Flächen im Siedlungszusammenhang, die ihre ehemalige Nutzung verloren haben oder deren Nutzung der Standortqualität nicht gerecht wird, gestärkt werden. Im diesem Rahmen gibt es die Möglichkeit der Förderung für eine Potenzialflächenanalyse für Gewerbeflächenentwicklung.

Sieben Standorte

Die Stadt Schwelm hat sich für dieses Förderprogramm beworben und die im Rahmen eines vorgeschalteten Strategieprozesses definierten potenziellen sieben Untersuchungsstandorte für das Förderprogramm angemeldet. Es handelt sich dabei um den Bereich Güterbahnhof mit 8,1 Hektar, eine Fläche an der Stadtgrenze zu Wuppertal kurz vor der Autobahnauffahrt Langerfeld als Erweiterung des Gewerbegebiets Vörfken mit 6,4 Hektar, um das Gelände Hauptbahnhof mit 1,8 Hektar, um ein Grundstück an der Brunnenkreuzung gegenüber des Parkplatzes auf der anderen Seite der ehemaligen B7 mit 2,5 Hektar, um eine Fläche hinter der Spedition Schmidt in Richtung Linderhausen mit 3,6 Hektar, um den Bereich Hattinger Straße, Herdstraße, Gustav-Heinemann-Straße, Rheinische Straße mit 1,5 Hektar sowie um eine Fläche als Erweiterung des Gewerbegebiets Weissenfeld mit 8,3 Hektar.

Die Bewerbung der Stadt war erfolgreich und Schwelm ist eine von 13 Kommunen, die in diesem Jahr mit neuen Standorten aufgenommen werden. Mit welchen Standorten ist bisher noch nicht durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen kommuniziert worden.

Der Untersuchungsstandort Rote Berge mit 4,1 Hektar ist bereits in den letzten Jahren in das Förderprogramm aufgenommen worden.

