Neue Kanalbaustelle in Schwelm: Halteverbote und Sperrung

Die neue Baustelle in Schwelm macht Halteverbote und halbseitige Sperrungen nötig - so wie hier bei einer Kanalsanierung in der Windmühlenstraße im Jahr 2015.

Schwelm Die nächste Kanalbaustelle in Schwelms Innenstadt. Verkehr und Anwohner müssen sich auf Halteverbote und halbseitige Sperrungen einstellen.

Die Technischen Betriebe Schwelm AöR werden am 29. Februar mit der Kanalsanierung in der August-Bendler-Straße in Schwelm beginnen. Die Maßnahme liegt zwischen der Blücherstraße und der Haynauer Straße. Die Sanierung erfolgt im geschlossenen Verfahren mittels Schlauchrelining. Bei diesem Verfahren werden kunstharzgetränkte Glasgewebeschläuche in die schadhaften Kanäle eingezogen und mit Überdruck aufgestellt, so dass nach Aushärtung des Harzes ein neues Kanalrohr in dem vorhandenen schadhaften Kanal entsteht. Im Normalfall sind daher auch keine Straßenaufbrüche für Baugruben erforderlich.

Für die Aufstellung der Sanierungsfahrzeuge wird es erforderlich werden, jeweils im Kanalschachtbereich der August-Bendler-Straße die Straße halbseitig auf einer Länge von ca. 20 bis 30 Metern zu sperren. Ebenso wird in diesen Bereichen ein Halte- bzw. Parkverbot eingerichtet werden. Der Anlieger- und Lieferverkehr und ebenso die Rettungsdienste können die Baustelle jederzeit passieren. Der Bauzeitenplan sieht vor, dass die Gesamtmaßnahme bis zum 30. April abgeschlossen wird.

Die Kanalsanierung führt die Firma Rohrsanierung Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH aus Münster durch. Als Ansprechpartner für Rückfragen stehen von der Firma Rainer Kiel Kanalsanierung Heiko Josten (0151 200 65 341) und seitens der Technischen Betriebe Schwelm Jonas Hildebrandt (02336 8047-41) zur Verfügung. Bei Baumaßnahmen in dieser Größenordnung lassen sich Schmutz, Lärm und auch Behinderungen des Straßenverkehrs leider nie ganz vermeiden. Alle am Bau Beteiligten werden ihren Teil dazu beitragen, dass diese Beeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten werden. Jonas Hildebrandt: „Bitte sprechen Sie uns im Bedarfsfall an. Die Firma Rainer Kiel Kanalsanierung und die Technischen Betriebe Schwelm stehen Ihnen gerne für Ihre Anliegen zur Verfügung“.

