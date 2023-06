Neue Leitungen: Baustellen in Schwelm und Ennepetal

Schwelm/Ennepetal. Achtung Baustellen: In Schwelm und Ennepetal verlegt die AVU neue Leitungen. Wegen der Bauarbeiten kommt es zu Sperrungen.

In der kommenden Woche (ab 12. Juni) beginnt die AVU Netz mit Leitungserneuerungen am Loh in Schwelm. In der Ottostraße werden sowohl Gas- und Wasserleitungen als auch Stromkabel erneuert – und zwar in der Straße und in den Stichwegen. Wie üblich werden die Hausanschlüsse dabei kostenlos mit ausgetauscht. Die über 50 Jahre alten Kabel und Rohre werden voraussichtlich bis in den Herbst im Rahmen der kontinuierlichen Instandhaltung für die Versorgungssicherheit erneuert.

Einschränkungen zu erwarten

Genaue Verkehrsregelungen stehen noch nicht fest: Während der Bauarbeiten wird die Fahrbahn der Ottostraße voraussichtlich halbseitig gesperrt. Auch in den Stichwegen wird es zu Einschränkungen während der Erneuerung der Hausanschlüsse kommen.

Ebenfalls in der kommenden Woche geht es in der Goethestraße in Ennepetal nahe des Berufskollegs los: In der Goethestraße werden je rund 200 Meter Gas- und Wasserleitung und 70 Meter Stromkabel aus dem Jahr 1954 erneuert. Die Arbeiten sollen ca. drei Monate dauern. Es stehen weniger Parkplätze zur Verfügung, daher findet die Baumaßnahme überwiegend in den Sommerferien statt. Für die Goethestraße gilt eine Einbahnstraßen-Regelung.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Die Arbeiten sind mit der Stadt Ennepetal koordiniert, die im Anschluss an die Leitungsarbeiten weitere Bauarbeiten plant. Beauftragtes Tiefbau-Unternehmens für beide Baustellen ist die Firma Jakobi aus Hattingen. Staus und Verkehrsbeeinträchtigungen werden sich nicht immer vermeiden lassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm