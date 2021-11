Verkehr Neue Leitungen: Vollsperrung an der „Drehbank“ in Gevelsberg

Gevelsberg. Autofahrer und Anlieger in Gevelsberg aufgepasst: Wegen der Erneuerung von Leitungen wird es im Bereich „Drehbank“ zu Vollsperrungen kommen.

Auch das gibt es noch: Wasserleitungen der ersten Generation. Unter der Straße An der Drehbank, im Bereich der Talbahn-Unterführung, gibt es noch wenige Meter Wasserleitung von 1896. Jetzt erneuert die AVU Netz dieses Teilstück im Rahmen einer umfangreichen Baumaßnahme.

In der kommenden Woche beginnen dazu Bauarbeiten. In der Mühlenstraße zwischen Hausnr. 49 und der abknickenden Vorfahrt zur Drehbank werden Gas- und Stromleitungen, Wasserrohre, Straßenbeleuchtung und LWL-Kabel erneuert und für einen möglichen späteren Ausbau zusätzliche Leerrohre für Stromleitungen gelegt. Die Trasse verläuft über Mühlenstraße und An der Drehbank, kreuzt die Hagener Straße und endet in der Bergstraße Ecke Haufer Straße. Auch die Gas- und Stromleitungen sind zwischen 55 und 70 Jahre alt. Die Erneuerung findet im Rahmen der normalen Instandhaltung für die sichere Energie- und Wasserversorgung statt. Insgesamt wird die Baumaßnahme bis ins Frühjahr 2022 dauern.

Verkehrsregelungen

In der Mühlenstraße gibt es für Fußgänger einen Ersatzgehweg. Die Bergstraße wird in Teilstücken voll gesperrt, wenn die Leitung verlegt wird. Dabei werden Parkplätze wegfallen und der Verkehr über die Parallelstraßen umgeleitet. Auch die Bahnunterführung An der Drehbank wird vollgesperrt – sobald dieser Bauabschnitt erreicht wird, informiert die AVU Netz über die genauen Regelungen.

Staus und Verkehrsbeeinträchtigungen werden sich nicht immer vermeiden lassen. Die AVU Netz bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

