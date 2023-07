Neue Show: Zauberweltmeister Marc Weide wieder in Gevelsberg

Gevelsberg. Marc Weide, Weltmeister der Zauberkunst, kommt in seine Heimatstadt Gevelsberg und spielt eine Vorpremiere zu seiner neuen Show Augenweide.

Noch innovativere Zauberei, noch mehr Comedy – nichts weniger als das versprechen Marc Weide, Weltmeister der Zauberkunst, und das Filmriss-Kino, Rosendahler Straße 18, in Gevelsberg. Am Freitag, 18. August, und am Sonntag 20. August, jeweils ab 18 Uhr, spielt Weide für das Publikum in seiner Heimatstadt zwei exklusive Shows.

Dabei handelt es sich um eine Vorpremiere zu seinem neuen Programm „Augenweide“. „Es wird sehr bunt, kreativ und vor allem persönlich“, verspricht der Zauberer. Der Wahlberliner lässt Menschen in sozialen Medien gelegentlich an seinem Privatleben teilhaben, gibt dort unterhaltsame Einblick in sein Leben als junger Familienvater. Auch sein Opa Wilhelm Weide, seines Zeichens bekannter ehemalige Gastwirt aus Ennepetal, war bis zu seinem Tode immer wieder Teil von Marc Weides Videos im Internet und hat vielen Menschen damit Freude bereitet.

+++ Lesen Sie auch: Für mehr Lebenskraft: Gevelsberger forscht und hat Antworten+++

Jetzt halten beide Einzug in sein Programm. „Meine Tochter und mein Opa werden Teil der neuen Show“, erklärt Marc Weide. „Die Zuschauer können sich auf zwei Stunden neuer Tricks und Comedy freuen.“

Weitere Infos und Tickets beim Filmriss-Kino, 02332/75 90 700, kontakt@filmriss.de, www.filmrisskino.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm