Neue Skateanlage in Ennepetal: Gute Nachricht von der Stadt

Skater testen mit ihrem Board eine Strecke. Was eine neue Skateranlage in Ennepetal betrifft, gibt es jetzt eine gute Nachricht von der Stadt.

Ennepetal. Viele Jugendliche warten schon lange darauf: Ennepetal soll eine neue Skateranlage bekommen. Nun gibt es von der Stadt eine gute Nachricht.

Für die von vielen Jugendlichen lang ersehnte Erneuerung der Skateanlage in Ennepetal startet nun die Planung.

Am Samstag, 2. September, findet am Skatepark am Klutertbad von 14 bis 17 Uhr ein Beteiligungsworkshop zur Neugestaltung der Anlage statt. Eingeladen sind alle interessierten Kinder und Jugendlichen aus Ennepetal und der Region. Im Anschluss an die Beteiligung wird ein Best Trick Contest mit insgesamt 300 Euro Preisgeld ausgerichtet. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Bei schlechtem Wetter wird der Workshop von 14 bis 17 Uhr im Haus Ennepetal, Gasstraße 10, stattfinden.

Ersatzbau für die alte Anlage

Durch einen Ersatzbau soll die veraltete und teilweise nicht mehr nutzbare Anlage reaktiviert und für Kinder und Jugendliche aus Ennepetal und Umgebung als attraktiver, sportlicher Treffpunkt zugänglich gemacht werden. Ein schon lange ersehnter Platz für Jugendliche und junge oder jung gebliebene Erwachsene, die Spaß am Skaten in der freien Natur haben, soll hier wieder entstehen.

Im Rahmen der Städtebauförderung erhält die Stadt Ennepetal aus dem „Bund-Länder-Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ eine Zuwendung für den Ersatzbau der Skateanlage. Insgesamt stehen 256.000 Euro zur Verfügung.

