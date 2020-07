Neue Termine für Themenwanderungen in Ennepetal

Ennepe-Ruhr-Kreis. Drei Wanderrouten führen durch den Ennepe-Ruhr-Kreis und bieten Zeit und Raum für Erkundungen im Grünen.

Die Termine der Themenwanderungen der AG Wandern in Kooperation mit der Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG werden aufgrund der Coronaschutzverordnung verschoben.

Termine

Die geologische Wanderung vom 5. Juli wird auf den 20. September, den Tag des Geotops, verschoben.

Des Weiteren wird die Wanderung „Sonne, Wald und Bienen“ vom 23. August auf den 18. September verschoben. Dieser Tag ist auch der Tag des Wanderns.

Der Termin der Pilzwanderung am 11. Oktober bleibt bestehen.

Wanderungen

Bei der geologischen Wanderung geht es auf zumeist unbekannten Pfaden zu den Höhepunkten des Ennepetaler Karstes. Dabei finden sich nicht nur Quellen und Höhleneingänge, sondern auch Steinbrüche, Aufschlüsse und sonstige geologische Highlights. Selbstverständlich werden auch die historischen und biologischen Besonderheiten am Wegesrand kurzweilig erläutert. Es sind 350 Höhenmeter zu überwinden, daher ist eine gute Kondition mitzubringen und festes Schuhwerk zu tragen. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Geopark-Infozentrum im Haus Ennepetal, Gasstraße 10. Die Wanderzeit beträgt ca. 4 Stunden, die Kosten belaufen sich auf 5 Euro pro Person.

Bei der Themenwanderung „Sonne, Wald und Bienen“ geht es auf wunderschönen Wanderwegen durch die nähere Umgebung und zum Hülsenbecker Tal. Dort steht eine Besichtigung der Imkerei Schmidt/Lang mit anschließendem Kaffee und Kuchen an. Die Wanderzeit beträgt ca. 3 Stunden, die Kosten belaufen sich auf 15 Euro pro Person, darin ist ein Glas Honig enthalten. Getränke werden gesondert berechnet. Der Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz Ahlhausen, Mittelstraße 111 in Ennepetal.

Die Pilzwanderung wird von einem zertifizierten Pilzsachverständigen begleitet. Unterwegs gibt es Erläuterungen über ökologische Hintergründe, Standortansprüche, das Bestimmen, die Essbarkeit und die Giftwirkung der verschiedenen Pilze. Im Anschluss an die Pilzwanderung wird im Krenzer Hammer ein Mittagessen (Rührei, Bratkartoffeln und Salate der Saison) serviert und vielleicht auch der ein oder andere selbst gesammelte Pilz dort frisch zubereitet. Bitte bringen Sie ein kleines Messer sowie ein Körbchen mit. Ein Blick in die Werkzeugfabrik ist auch möglich. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Krenzer Hammer, Peddenöde 3 in Ennepetal. Die Wanderzeit beträgt ca. 3 Stunden, die Kosten belaufen sich auf 13 Euro pro Person. Getränke werden gesondert berechnet

Anmeldung

Anmeldungen für alle Wanderungen sind noch unter 02333-988011 in der Touristinfo im Haus Ennepetal oder online über www.kluterthoehle.de/Veranstaltungen möglich. Für die Pilzwanderung sind jedoch nur wenige Restplätze verfügbar.

Weitere Infos gibt es unter www.kluterthoehle.de.