Neuer Antrag: Dr.-Fritz-Textor-Ring in Ennepetal umbenennen

Ennepetal Bürger beantragt, Straße in Ennepetal statt nach aktivem Vertreter der NS-Ideologie nach ermordetem jüdischen Ehepaar zu benennen.

Ennepetal. Hans Hermann Pöpsel, Vorsitzender des Arbeitskreises Ennepetaler Stadtgeschichte, unternimmt einen neuen Anlauf zur Umbenennung des Dr.-Fritz-Textor-Rings. In einem an Bürgermeisterin Imke Heymann gerichteten Bürgerantrag bittet er darum, die Straße statt nach "einem der aktiven Täter im NS-Regime“ nach dem 1943 von den Nazis ermordeten jüdischen Ehepaar Frankenhaus aus Milspe zu benennen.

Im Januar 2015 hatte der Rat der Stadt Ennepetal bereits einmal darüber abgestimmt, ob die Straße in der Siedlung „Bauen mit der Sonne“ am Büttenberg einen anderen Namen bekommen sollte. Die Straßen des Gebiets sind nach ehemaligen Bürgermeistern benannt worden – darunter auch Dr. Fritz Textor (1911-1988), der das Amt als Erster nach der Gründung der Stadt Ennepetal von 1949 bis 1952 inne hatte. Textor gehörte allerdings von 1933 bis 1937 der SA und von 1937 bis 1945 der NSDAP an, zudem zählte er bis 1937 zum NS-Lehrerbund, anschließend bis 1945 zum Altherrenbund und von 1937 bis 1939 zur Reichsdozentenschaft. Er war während des Krieges unter anderem als Kriegsverwaltungsrat in Brüssel für die Germanisierung der Wallonie tätig. Pöpsel führt an, dass Textor in der Entnazifizierung nach Ende des Krieges ein „Persilschein“ des damaligen Rüggeberger Pfarrers geholfen habe.

Erster Bürgermeister Ennepetals

Dr. Fritz Textor war – gegen den Widerstand von SPD und KPD – 1948 bei Stimmengleichheit per Losentscheid zum Bürgermeister des Amtes Milspe-Voerde bestimmt worden. Nach Stadtgründung wurde er zu Ennepetals erstem Bürgermeister ernannt. Die NS-Vergangenheit des FDP-Politikers, der später auch Direktor des Reichenbach-Gymnasiums war, wurde bei der 2009 erfolgten Namensgebung für die Straße nicht thematisiert. Erst 2014 sorgte ein Aufsatz von Prof. Dr. Ulrich Pfeil von der Universität Metz über die Tätigkeit Textors in der NS-Zeit für Diskussionen. An diesen beteiligte sich auch Hans Hermann Pöpsel maßgeblich.

In deren Folge gab die Stadt bei Prof. Pfeil ein Gutachten zu Fritz Textor in Auftrag. Darin urteilte der Historiker, dass Textor sich während der Nazi-Herrschaft nicht nur bereitwillig angepasst, sondern vielmehr weitgehend mit der Politik des Dritten Reichs übereingestimmt habe. Auch sei im Rückblick auf Textors Leben keine spätere Bewusstwerdung über sein Verhalten in der NS-Zeit erkennbar. Er habe es als „unpolitische Normalität“ wahrgenommen, so Pfeil. Auf Grundlage des Gutachtens beantragte die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen die Umbenennung des Dr.-Fritz-Textor-Rings. Das lehnte der Rat schließlich mit hauchdünner Mehrheit ab.

Ehepaar Frankenhaus 1943 ermordet

Nun liefert Hans Hermann Pöpsel in seinem neuen Antrag einen konkreten Alternativvorschlag für die Benennung der Straße. „Erst in jüngster Zeit wurde öffentlich bekannt, dass das jüdische Ehepaar Hedwig und Moritz Frankenhaus aus Milspe im Vernichtungslager Sobibor ermordet wurde“, erklärt er. In der jüngsten Ausgabe der Ennepetaler Forschungen, die vom Arbeitskreis Stadtgeschichte herausgegeben werden, hatte Pöpsel in einem Beitrag über jüdisches Leben im heutigen Ennepetal erstmals vom Schicksal des Ehepaars berichtet, das an der Kölner Straße 117 wohnte. Der 1872 geborene Moritz Frankenhaus führte demnach eine Kürschnerei in Milspe. Gemeinsam mit seiner Frau Hedwig (Jahrgang 1875) emigrierte er 1933, nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, zunächst in die Niederlande. Nach der Besetzung Hollands durch die Nazis wurde das Ehepaar 1943 verhaftet und ins Vernichtungslager Sobibor deportiert. Dort starben Moritz und Hedwig Frankenhaus, als Todesdatum wurde der 9. April 1943 festgehalten.

„Die Ringstraße nun nach diesen Opfern des NS-Regimes statt nach einem der Täter zu benennen, würde dem Ansehen unserer Stadt Ennepetal sicher sehr gut tun“, meint Hans Hermann Pöpsel.