Neuer Bürgermeister in Schwelm kündigt Rathaus-Vorlage an

Über einen Mangel an Arbeit kann Stephan Langhard gewiss nicht klagen. Der erste Arbeitstag fing für den neuen Bürgermeister der Stadt Schwelm am Montagmorgen um 7.15 Uhr an. Das Namensschild an seinem Amtszimmer fehlt noch, einen eigenen Schlüssel für das Rathaus hat der neue Chef der Schwelm Stadtverwaltung allerdings schon. Und der Arbeitsalltag hat ihn auch schon gleich eingeholt. Sitzung des Krisenstabs Corona. In Zeiten des neuen Lockdowns light tagt das Gremium der Verwaltung, das sich mit der Umsetzung der jeweils aktuellsten Coronaschutzverordnung des Landes NRW vor Ort befasst, wieder dreimal die Woche im Rathaus. Das Resümee vom Wochenende: Der Großteil der Schwelmer hält sich an die Regeln. Ordnungsamtsmitarbeiter mussten vereinzelt Ansprachen zur Maskenpflicht halten und mehrere Wirte müssen wegen des Verstoßes gegen die Sperrzeiten mit einem Bußgeldverfahren in Höhe von je 1000 Euro rechnen.

Willkommensgruß

Ein herzliches Willkommen mit Abstand und Blumen: Kämmerin Marion Mollenkott und Beigeordneter Ralf Schweinsberg heißen ihren neuen Chef Stephan Langhard (Bild Mitte) willkommen. Foto: Bernd Richter / WP

Doch zurück zu Stephan Langhard und seinem ersten Tag im neuen Job. „Die Truppe steht Ihnen zur Seite und zu 100-Prozent hinter Ihnen. Holen Sie uns ab, wo Sie uns brauchen. Rufen Sie an, wenn Sie uns brauchen.“ Mit diesen Worten, einem Blumenstrauß und einem Fläschen begrüßten die Kämmerin Marion Mollenkott und der Beigeordnete Ralf Schweinsberg ihren neuen Chef in seinem Amtszimmer. „Wenn wir in eine Richtung marschieren, ist vieles leichter“, nimmt der neue Bürgermeister gerne den Ball auf.

Das alte Amtszimmer von Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock am Ende des Flurs in der zweiten Etage gegenüber des Ratssaals ist auch das neue Amtszimmer von Bürgermeister Stephan Langhard - beraubt der persönlichen Einrichtungsgegenstände, die seine Amtsvorgängerin mitgenommen hat. Die abgenommenen fliederfarbenen Schiebegardinen werden allerdings durch neutralweiße ersetzt. Dafür ist der Blick frei auf einen zweiten, kleinen Stephan Langhard, der auf der nackten Fensterbank thront: eine Metallfigur aus der Werkstatt der Gebal, deren Gesichtszüge mit Bart und Brille unverkennbar denen des neuen Bürgermeisters der Stadt Schwelm gleichen.

Das Abschiedsgeschenk der Stadt Ennepetal an ihren Fachbereichsleiter, den die dortige Bürgermeisterin Imke Heymann nur ungern in Richtung Schwelm hat ziehen lassen. Dafür schmückt das Revers des Sakkos von Stephan Langhard bereits ein Sticker mit dem Schwelmer Stadtwappen: „Das habe ich von meinen Mitarbeitern bekommen“, so Langhard.

Apropos Mitarbeiter: Denen will sich ihr Chef persönlich vorstellen. „Ich glaube, dass sicherlich der ein oder andere mich hier kennt oder erkennen würde, nur umgekehrt ist es ein größeres Problem. Aber da haben wir schon einen konkreten Plan, wie wir das in den nächsten Tagen angehen, das ich wirklich überall in allen Verwaltungsgebäuden und Nebenstellen aufschlage und tatsächlich da den persönlichen Kontakt herstellen möchte“, so Stephan Langhard. Ein erster Gruß an alle Mitarbeiter ging bereits am Montag per Rundmail.

Vorlage Rathaus angekündigt

Der neue Bürgermeister Stephan Langhard will in der Sitzung des Rates der Stadt Schwelm am 12. November eine Weg aufzeichnen, wie mit dem Thema Rathaus weiter verfahren werden kann. Foto: Bernd Richter / WP

Bis zur konstituierenden Sitzung am Donnerstag und zur Ratssitzung am 12. November liegt noch ein umfangreiches Programm vor dem Verwaltungschef. Ganz oben auf seiner To-do-Liste steht das Thema neues Rathaus. Der neue Bürgermeister entpuppt sich als ein Freund klarer Worte. „Wenn wir als Verwaltung wichtige Themen in die politische Diskussion bringen, dann muss auch eine Verwaltungsmeinung in einer Vorlage stehen“, sagt Langhard. Diese Meinung müsse nicht immer mehrheitsfähig sein, aber es müsse die Meinung sein, die aus Sicht der Verwaltung die richtige sei. „Auch zu so einem wichtigen Thema wie die Zukunft des Rathauses oder die städtischen Finanzen muss der Bürgermeister eine Meinung haben, und die muss sich in einem Beschlussvorschlag der Verwaltung wiederfinden.“

Die Sitzungsvorlage zum Rathaus für den 12. November soll aufzeigen, „wie wir in dieser Richtung weiter denken können“, umschreibt Langhard vorsichtig die Zielrichtung. „Lagerdenken ist nicht meins.“ Er sieht seine Aufgabe als Bürgermeister darin, unterschiedliche Standpunkte zusammenzuführen, Vorschläge zu machen und eine Verwaltung zu führen. „Es wird eine Vorlage sein, die einen Weg aufzeichnet. Ich werde einen Vorschlag machen, der eine Option bietet, anders mit dem Thema umzugehen“, sagt der neue Bürgermeister, spricht von einem Kassensturz, den er gerne machen wolle und Projekten, die er bewerten möchte. „Ich habe für mich nicht den Anspruch, dass ich die Arbeit von mehreren Jahren in fünf Tagen über den Haufen werfen möchte.“