Post Neuer DHL-Paketshop in Schwelm eröffnet

Die Deutsche Post hat einen neuen Paketshop in Schwelm eröffnet. Es ist der sechste in der Kreisstadt

Die Deutsche Post DHL Group hat einen neuen DHL Paketshop in Schwelm eingerichtet. Bei der SmokeStoreGmbH in der Talstraße 4 können Kunden postalische Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

Der neue Paketshop bietet die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren sowie den Verkauf von Retouren an. Die Öffnungszeiten sind: montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr.

Unter www.deutschepost.de/standortfinderfinden die Kunden alle Standorte der Filialen, DHLPaketshops inklusive Öffnungszeiten anhand einer Karte aufgezeigt. Standorte von Briefkästen, deren Leerungszeiten sowie die Standorte der rund um die Uhr verfügbaren Packstationen und Paketboxen sind dort ebenfalls zu ermitteln.

Die Deutsche Post DHL Group hat derzeit rund 10.500 DHL Paketshops eingerichtet. In der Kreisstadt Schwelm sind es mit dem neuen insgesamt sechs, und zwar: Schwelmer Kopierladen (Untermauerstraße 17a), Kiosk Ekinci (Neumarkt 27), Wolle & mehr (Hauptstraße 88), Radio Becker (Hauptstraße 115), Lotto-Tabak Born (Oelkinghauser Straße 7) und ganz neu beim Smoker Store (Talstraße 4).

Ähnlich wie bei den Partner-Filialen und Verkaufspunkten setzt die Deutsche Post DHL Group bei den neuen DHL Paketshops auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kaufleuten im Einzelhandel und deren Kundenorientierung, verbunden mit entsprechenden Öffnungszeiten des lokalen Handels.

In den DHL Paketshops können die Verbraucher künftig bereits frankierte Pakete, Päckchen und Retouren einliefern und erhalten damit neben den bereits bestehenden 13.000 Postfilialen und rund 6.500Packstationen eine weitere Möglichkeit, um etwa Retourensendungen mit Beleg abzugeben.

Zudem haben Privatkunden bei DHL Paket seit längerer Zeit die Möglichkeit, frankierte Päckchen, Pakete sowie Retouren ihrem Zusteller mitzugeben. Dabei entstehen keinerlei weitere Zusatzkosten.

