Neuer Dienstwagen: Stadt Schwelm fährt nun elektrisch

Schwelm Die Stadt Schwelm setzt voll auf die neue E-Mobilität. Bürgermeister Stephan Langhard hat nun einen VW ID 3 als Dienstwagen.

Schwelm. 17 Jahre hatte einer der bisherige Dienstwagen der Stadtverwaltung Schwelm auf dem Buckel, und in dieser Zeit hatte das Dieselfahrzeug der Marke VW Touran sehr viel zu leisten an Transport von Menschen und Material. Nun war es an der Zeit, den altgedienten Wagen auszumustern. Und da die Stadt Schwelm der Bedeutung des Zukunftsthemas „E-Mobilität“ sehr aufgeschlossen gegenübersteht, war es keine Frage, dass das Nachfolge-Modell ein Elektrofahrzeug sein sollte.

Die Stadt brachte ein Vergabeverfahren auf den Weg, in dem sich die Tepass Autohaus-Gruppe Schwelm durchsetzte, so dass nun ein VW ID 3 der Verwaltung als neues Dienstfahrzeug zur Verfügung steht. „Eine tolle Sache“, freute sich Bürgermeister Stephan Langhard jetzt bei der Vorstellung des flotten „Neuzugangs“. „Das“, so das Stadtoberhaupt, „kommt dem Nachhaltigkeitsgedanken nahe, für den ich stehe“. Besonders erfreut ist er darüber, dass zum einen die heimische Wirtschaft sich erfolgreich eingebracht hat, und dass auch die AVU mit im Boot ist. Denn der regionale Energieversorger beteiligt sich als Werbepartner an den Beitragszahlungen für das geleaste Auto.

Und mit dem, das bekräftigt Marcus Lusebrink, Geschäftsführer der Tepass Autohaus-Gruppe, „ist VW neue Wege gegangen, denn diese Plattform ist ganz auf E-Mobilität abgestellt, sodass hier kein Verbrenner eingebaut werden kann!“ Das Fahrzeug weist ein Innenmaß auf Passatniveau auf und bietet somit für Dienstfahrten ausreichend Platz für mehrere Kolleg/innen. Die Kilometerreichweite ist mit 420 km großzügig bemessen.

Für AVU-Vorstand Uwe Träris setzt sich damit der Weg erfolgreich fort, den die AVU schon seit einigen Jahren mit ihrem offensiven Mobilitätskonzept beschreitet: „Wir sind früh in das Zukunftsthema Elektromobilität eingestiegen und haben die Ladeinfrastruktur ausgebaut. Allein in Schwelm konnten neun Ladesäulen in Dienst genommen werden, so u.a. am Busbahnhof, am Kreishaus, in der Bahnhofstraße/am Märkischen Platz und am Job-Center sowie an der SchwelmArENa “.

Mit Bürgermeister Stephan Langhard, Schwelms Beigeordnetem Ralf Schweinsberg und dem Ehepaar Lusebrink ist er sich der AVU-Vorstand darin einig, dass das Thema durch die vielen staatlichen Fördermöglichkeiten im wahrsten Sinne des Wortes Fahrt aufgenommen hat. Die Verdoppelung der Zahl der reinen E-Autos im Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2020 ist als gutes Zeichen für die wachsende Akzeptanz der E-Mobilität zu sehen. Sicher habe man früher oft gehört, man könne diesen Autos ja bauen, doch wo könne man sie auch laden? Nun merke man zunehmend, dass beide Entwicklungen paralleler verlaufen als dies früher der Fall gewesen sei. „E-Mobilität ist die Zukunft“, darin ist man sich einig.