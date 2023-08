Neuer ebenerdiger Eingang: Verbraucherzentrale zieht um

Die Verbraucherzentrale in Ennepetal zieht aus der Voerder Straße 39. Hier wird der neue Beratungsstützpunkt zukünftig einziehen.

Ennepetal. Der Beratungsstützpunkt der Verbraucherzentrale in Ennepetal zieht von der Voerder Straße 39 weg. Wann der Umzug stattfindet und wo es hingeht:

Der Beratungsstützpunkt Ennepetal der Verbraucherzentrale Witten zieht um.

Ab 5. September finden Ratsuchende das Angebot nicht mehr im Bürgerbüro im Haus Voerder Straße 39, sondern wenige Meter weiter im ebenerdigen Ladenlokal in der Voerder Straße 62.

Über die Bühne gebracht wird der Umzug innerhalb einer Woche, das heißt: Am Dienstag, 29. August, wird nach der gewohnten Öffnungszeit von 9 bis 13 Uhr zusammengepackt und am Dienstag darauf am neuen Standort wieder geöffnet.

Individuelle Termine

Individuelle Beratungstermine können unter Telefon 02302/28281-01 oder über das Kontaktformular auf der Homepage (www.verbraucherzentrale.nrw/beratungsstellen/ennepetal) vereinbart werden.

„Es ist aber auch möglich, in Ennepetal ohne Termin zu uns zu kommen“, so Nadine Schröer, Leiterin der Beratungsstelle Witten.

Ob es um dubiose Rechnungen oder Inkassoforderungen geht, Ärger mit Telefonanbietern oder Händlern: Immer dienstags helfen die Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer von 9 bis 13 Uhr weiter.

