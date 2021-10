Neuer Fördervereins-Vorstand in schwieriger Pandemie-Zeit

Der Förderverein Blauer Elefant des Kinderschutzbundes hat einen neuen Vorstand. Der bisherige 1. Vorsitzende Dirk Henning (zweiter von rechts) will nach seinem Umzug nach Haltern am See in Schwelm etwas kürzer treten und hat den Vorsitz an Dr. Andreas Leven (links) übergeben. Henning selbst bleibt dem Verein weiter erhalten als 2. Vorsitzender. Rechts Beisitzerin Susanne Fischer mit Kassenwartin Doris Mügge.

Schwelm. Mit Dr. Andreas Leven hat der Förderverein Blauer Elefant des Kinderschutzbunds Schwelm einen neuen 1. Vorsitzenden.

Der Förderverein „Freunde des Kinderhauses Blauer Elefant“ des Kinderschutzbunds Schwelm hat auf seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Dr. Andreas Leven löst den bisherigen 1. Vorsitzenden Dirk Henning ab. Der nicht mehr in Schwelm wohnende Henning übernimmt den Posten des 2. Vorsitzenden. Kassenwartin ist Doris Mügge und Beisitzerinnen sind Barbara Lusebrink und Susanne Fischer.

Die Mitgliederversammlung hielt auch Rückblick und Ausblick. Auch in den schwierigen Corona-Zeiten wurde erneut die Ranzenaktion durchgeführt, in der Schulanfänger aus sozial schwächer gestellten Familien ein Starterset zur Verfügung gestellt wird. Die neue Lehrküche ist mittlerweile komplett, kann aufgrund der Pandemie jedoch noch nicht so genutzt werden, wie sich der Kinderschutzbund das wünscht. Geplant ist, die Küche für Kochevents mit Kindern und Familien zu nutzen sowie Kochevents auch für Firmen und Sponsoren anzubieten. Ein weiteres Projekt in dem gerade begonnenen Schuljahr ist das Mobil-Machen für die Sozialarbeiter. der neue Ansatz ist, sie kommen zu den Kindern, statt umgekehrt. Ermöglicht werden kann dies zum Beispiel durch Besuche auf Spielplätzen, sozusagen als Angebot des Kinderschutzbundes direkt vor Ort.

Aufgabe des Fördervereins ist es, Sponsoren und Spenden zu generieren und damit das Kinderhaus in der Wilhelmstraße 30 und die Aktivitäten dort zu unterstützen. Spenden sind immer willkommen. So überreichte Gunther Schäfer von Augenoptik Schäfer 620 Euro an Marianne Rindermann und Susanne Fischer vom Förderverein. Das Geld stammt aus einer Werbeaktion des Unternehmens. Die Idee von Gunther Schäfer war, nicht nur den Kunden 50 Euro beim Kauf einer Brille nachzulassen, sondern auch noch eine Spende von 20 Euro an den Kinderschutzbund zu leisten. Das Konzept kam bei den Kunden sehr gut an. „Im Namen der Schwelmer Kinder bedankt sich der Kinderschutzbund auch bei den vielen Kunden, die mit ihrem neuen Durchblick zu der 620-Euro-Spende beigetragen haben“, so der neue Fördervereins-Vorstand.

In den kommenden Wochen und Monaten will der Kinderschutzbund Schwelm seine Öffentlichkeitsarbeit wieder verstärken. „Unser Ziel ist es, dadurch neue ehrenamtliche Helfer oder Sponsoren für die Finanzierung und Durchführung der Arbeiten des Kinderschutzbundes zu gewinnen, da diese für den Kinderschutzbund unverzichtbar sind, damit wir unsere Aktivitäten in gewohntem Umfang fortführen können“, so Michael Prange vom Vorstandsteam des Kinderschutzbundes.